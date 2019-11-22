Додано: П'ят 22 лис, 2019 23:14

Ой+ написав: ЛАД написав: А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас?

Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания). А чим він підживлюється у Польщі, яка попереду нас?Там вроде и евреев уже не осталось (по-моему, от слова совсем) и гаманці потолще наших (хотя Ваше объяснение, наверное, имеет основания).



Церквою і політиками:

.... Церквою і політиками:....

Это всё понятно.Но lapay говорил о том, что у нас объясняется бедностью и невзгодами + олигархи-евреи. Есть на кого свалить. Классическая ситуация Германии начала 30-х (там, правда, были не олигархи, но зато много).Я писал, что такое объяснение, возможно, верно, но только отчасти, и привёл в пример Польшу, где живут заметно лучше нас + евреев практически не осталось (вообще, не говоря уж об олигархах). А антисемитизм почище нашего. Т.е. объяснение lapay, как минимум, не полное.P.s. Сама активность при обсуждении этого вопроса свидетельствует о том, что далеко не всё в порядке в королевстве Датском.