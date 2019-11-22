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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 00:25
sequence написав:
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.
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katso
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Додано: Суб 23 лис, 2019 03:41
katso написав: sequence написав:
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.
И теперь скажите, что это не массовая шиза.
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andrein
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