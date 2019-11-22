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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4708470947104711
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:25

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?


не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 03:41

  katso написав:
  sequence написав:Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?


не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.




И теперь скажите, что это не массовая шиза. :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:38

Re: Політичні дискусії

Це що така повага до Революції Гідності? Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Якщо дехто не вважає себе українцем, для нього і Майдан це жарт, а Україна є повією і клав він рояль.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:50

Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=JvK8ABvBbe0
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:09

  Перес де Куэльяр написав:Це що така повага до Революції Гідності? Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Якщо дехто не вважає себе українцем, для нього і Майдан це жарт, а Україна є повією і клав він рояль.


70 лет при советской власти рассказывали как прекрасна Великая Октябрьская Социалистическая Революция и последующая за ней Гражданская война. Сняты сотни фильмов ,написаны пьесы, повести,стихи.
Правда, перед распадом СССР начали появляться статьи уже о октябрьском большевистском перевороте и ужасах гражданской войны.
В расцветшей, незалежной Украине опять начались большевистские камлания о незаконной передаче власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 09:56

Schmit
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  #<1 ... 4708470947104711
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