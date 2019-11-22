|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 00:25
sequence написав:
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 03:41
katso написав: sequence написав:
Во время святого майдана погибли или получили ранения свыше 100 сотрудников МВД и Внутренних Войск, выполняющих приказ. Почему бы не увековечить их память?
не-не-не, ты что, так говорить нельзя, нельзя сомневаться в новой свеженаписанной истории где с одной стороны стояли святые а с другой демоны ада - иначе придется думать чтоже делать теперь с этими новыми праздниками, с учебниками истории переписанными, с новыми иконами и названиями проспектов и вообще с этой новой постмайданной идеологией - ее придется отменять, а другой ведь нет - и все, капец, дальше только нападение путина спасет государственность Украины.
И теперь скажите, что это не массовая шиза.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 436
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 08:38
Це що така повага до Революції Гідності? Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Якщо дехто не вважає себе українцем, для нього і Майдан це жарт, а Україна є повією і клав він рояль.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2564
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 23 лис, 2019 08:50
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2564
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1021 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 23 лис, 2019 09:09
Перес де Куэльяр написав:
Це що така повага до Революції Гідності? Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Якщо дехто не вважає себе українцем, для нього і Майдан це жарт, а Україна є повією і клав він рояль.
70 лет при советской власти рассказывали как прекрасна Великая Октябрьская Социалистическая Революция и последующая за ней Гражданская война. Сняты сотни фильмов ,написаны пьесы, повести,стихи.
Правда, перед распадом СССР начали появляться статьи уже о октябрьском большевистском перевороте и ужасах гражданской войны.
В расцветшей, незалежной Украине опять начались большевистские камлания о незаконной передаче власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 09:56
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 10:42
Перес де Куэльяр написав:
Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Художественный образ, мало что имеющий с реальностью. Если посмотреть на факты, то "правильность пути" определили футбольные ультрасы, люмпены, свинопасы, психбольные и прочая заурядность. Извини, но это все из биографий Небесной сотни, нравится тебе, или нет...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4206
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 1912 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:12
andrein написав:
И теперь скажите, что это не массовая шиза.
Якби ватанам і комікам, американским чи квартальним, прилетіло, пару разів, по голові, ебонітовими паличками, то вони не то шо кастрюлі, а унітази на голови понадівали б.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8976
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лис, 2019 11:43
zРадио написав:
Если посмотреть на факты, то "правильность пути" определили футбольные ультрасы, люмпены, свинопасы, психбольные и прочая заурядность. Извини, но это все из биографий Небесной сотни, нравится тебе, или нет...
вот тебя, критикус, незаурядную москальскую сволочь, забыли спросить о пути.
твой пахан всё предельно четко объяснил: цап-царап.
это всё, что тебе нужно знать. иные "пути" закрыты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14253
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1895 раз.
- Подякували: 4109 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|