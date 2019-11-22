Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Понимаешь, этот Дроздов говорит много умных и правильных вещей. Только во всем этом винегрете очень чётко видна ОСНОВНАЯ его цель. Внимательно прочти эту статью за 2014-й год этого Дроздова.
Читать нужно уважно: Вибачте за гостре слово, але будьмо об’єктивні: Юго-Восток – це і є той баласт, який усі ці роки тримав український корабель на міцному якорі і не давав рухатися вперед. Воювати зараз за Юго-Восток – це воювати за перманентне стояння на місці. У своїй більшості Юго-Восток завжди буде проросійським,і забудьте про щось інше. Більше того – Революція спровокувала потужний спалах реваншизму, і його не вдасться пригасити навіть призначенням Коломойського чи Тарути на посаду губернаторів. Звісно, на знак ідіотичної солідарності ми можемо розмовляти російською хоч цілий рік – проте для них ми все одно будемо рускоговорящімі бандеровцамі. Реванш буде, його не може не бути. Цей реванш буде здійснено руками Юго-Востока, якого більше.
freeze написав:Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.
Погрожували не чуваку, а його жертві:
Стали відомі усі подробиці зґвалтування за участю нардепа від СН Романа Іванісова https://zaxid.net/news/ Інформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, не підтвердилася: з’ясувалося, що він, разом з трьома своїми приятелями, побив та зґвалтував 25-річну жінку. Згідно з судовими матеріалами, які «Четверта влада» процитувала з Telegram-каналу одіозного юриста і політика Андрія Портнова, разом з Іванісовим участь у зґвалтуванні також брав син тодішнього голови Бердянської райдержадміністрації. Події відбувалися в авто голови РДА, яке його син мав завезти в службовий гараж. Увечері 13 вересня 1995 року хлопці поїхали в селище Куйбишево, де, приблизно о 21:30, зустріли двох дівчат, яким запропонували покататися. Коли вони відмовили, то Іванісов разом зі ще одним хлопцем вискочили з автомобіля і намагалися затягнути їх силою. Одна з дівчат втекла, а іншу, яка на той момент була 25-річною матір’ю дворічної дитини, хлопці таки заштовхали в авто, де били і ґвалтували. 21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 років ув’язнення, але суд зменшив йому вирок на один рік. 29 листопада 1996 року Іванісова помилував тодішній президент України Леонід Кучма. Витяг з указу президента про помилування №1134/96 також поширив Портнов. Автори публікації зауважили, що інформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, ймовірно, з’явилася тому, що статті, за якими його судили, передбачають покарання як за злочин скоєний групою осіб, так і за злочин, скоєний стосовно неповнолітньої. Відомо, що суд пом’якшив Іванісову вирок на прохання потерпілої. Вона розповіла ТСН, що на неї постійно тиснули родичі фігурантів справи.
Перес де Куэльяр написав:Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.
Художественный образ, мало что имеющий с реальностью. Если посмотреть на факты, то "правильность пути" определили футбольные ультрасы, люмпены, свинопасы, психбольные и прочая заурядность. Извини, но это все из биографий Небесной сотни, нравится тебе, или нет...
Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот? Проводь далі свої асоціації. Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком. А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду.
Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну,
А на нее разве кто-то нападает? Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.
Перес де Куэльяр написав: також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.
Так обновилась что когда весной 2015г у меня обокрали квартиру эти обновленные полицейские даже не приехали на вызов. Хотя если бы и доехали вряд ли потом кого-нибудь нашли. Они не только ни одного резонансного убийства не раскрыли, сомневаюсь, что они способны свои яйца в своем кармане найти.
Перес де Куэльяр написав:Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком..
Вместе с отъезжающей из страны молодежью
Перес де Куэльяр написав: А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду.
Еще одни проводники в светлое будущее объявились. 28 лет назад одни ушли со сцены, а на нее уже новые лезут.
Перес де Куэльяр написав:Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот?
Ну, может быть не в таких выражениях, но в целом - да. Социальный портрет всех уличных протестующих примерно одинаков...
Перес де Куэльяр написав:Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.
Это была реакция на нападение РФ, а не результат майданствования (иначе ты будешь пропагандировать идею, что нападение РФ - результат майданствования).
Перес де Куэльяр написав:Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.
Без майданов эти процессы происходили бы гораздо быстрее. Ведь "совки" - это и есть революционеры, считающие, что кровью и насилием можно улучшить жизнь. А между тем, весь цивилизованный мир двигается вперед, защищая главный институт демократии - всеобщее избирательное право!
Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну,
А на нее разве кто-то нападает? Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.
Перес де Куэльяр написав: також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.
Так обновилась что когда весной 2015г у меня обокрали квартиру эти обновленные полицейские даже не приехали на вызов. Хотя если бы и доехали вряд ли потом кого-нибудь нашли. Они не только ни одного резонансного убийства не раскрыли, сомневаюсь, что они способны свои яйца в своем кармане найти.
Перес де Куэльяр написав:Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком..
Вместе с отъезжающей из страны молодежью
Перес де Куэльяр написав: А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду.
Еще одни проводники в светлое будущее объявились. 28 лет назад одни ушли со сцены, а на нее уже новые лезут.
Мені пригадалися коментарі одного діяча на форумі. Я все міркую, що він серед нас десь, тільки пише трохи по іншому, бо його заблокували на пожиттєво. Міркував що це ЗРадіо, бо дуже схоже висловлюється. Шапо ти тут ні до чого розслабся, ти звичайний ватнік. А от дехто мабуть впізнав кому належить цей допис з темника рф пропаганди.
Это вы запутались можно не только тянуть но и толкать в другую страну . Когда вы тянете вы явно заметны . когда толкаете - то выглядите часто как патриот , как за все хорошее . Путину достаточно нанимать радикалов и националистов .
Стоит святой тотем с ленточками в лугандоне , на который молились местные , вы пришли и насрали , местные обиделись . Кто вы ? патриот но придуманной вами страны . И найдется масса одноклеточных которые будут вами восхищаться . Пройдет время , смениться 2 поколения , поймет что вы - препядствие для обретения ими имущества и создаст собственное верование и прийдет и насрет на ваш тотем ...
Работать на сепаратизм можно с 2х сторон .
Теперь представьте истенное зло , за путински деньги которому нужно отколоть херсон . Варианты ? два - тянуть и толкать