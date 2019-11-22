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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4709471047114712 Додано: Суб 23 лис, 2019 12:13 Перес де Куэльяр написав: https://www.youtube.com/watch?v=JvK8ABvBbe0



Понимаешь, этот Дроздов говорит много умных и правильных вещей. Только во всем этом винегрете очень чётко видна ОСНОВНАЯ его цель.

Внимательно прочти эту статью за 2014-й год этого Дроздова.



Читать нужно уважно:

Вибачте за гостре слово, але будьмо об’єктивні: Юго-Восток – це і є той баласт, який усі ці роки тримав український корабель на міцному якорі і не давав рухатися вперед. Воювати зараз за Юго-Восток – це воювати за перманентне стояння на місці. У своїй більшості Юго-Восток завжди буде проросійським,і забудьте про щось інше. Більше того – Революція спровокувала потужний спалах реваншизму, і його не вдасться пригасити навіть призначенням Коломойського чи Тарути на посаду губернаторів. Звісно, на знак ідіотичної солідарності ми можемо розмовляти російською хоч цілий рік – проте для них ми все одно будемо рускоговорящімі бандеровцамі. Реванш буде, його не може не бути. Цей реванш буде здійснено руками Юго-Востока, якого більше.



https://ipress.ua/articles/da_svidaniya ... 51604.html



Всю статью этого Дроздова.

Умный. И спрогнозировал-то как!



З.Ы. при этом учти, что он отлично понимает -- создание отдельной самостийной *прекрасной* маленькой западной Украины крайне маловероятно.

Тогда к чему эти его песни.... Понимаешь, этот Дроздов говорит много умных и правильных вещей. Только во всем этом винегрете очень чётко видна ОСНОВНАЯ его цель.Внимательно прочти эту статью за 2014-й год этого Дроздова.Читать нужно уважно:Вибачте за гостре слово, але будьмо об’єктивні: Юго-Восток – це і є той баласт, який усі ці роки тримав український корабель на міцному якорі і не давав рухатися вперед. Воювати зараз за Юго-Восток – це воювати за перманентне стояння на місці. У своїй більшості Юго-Восток завжди буде проросійським,і забудьте про щось інше. Більше того – Революція спровокувала потужний спалах реваншизму, і його не вдасться пригасити навіть призначенням Коломойського чи Тарути на посаду губернаторів. Звісно, на знак ідіотичної солідарності ми можемо розмовляти російською хоч цілий рік – проте для них ми все одно будемо рускоговорящімі бандеровцамі. Реванш буде, його не може не бути. Цей реванш буде здійснено руками Юго-Востока, якого більше.Всю статью этого Дроздова.Умный. И спрогнозировал-то как!З.Ы. при этом учти, что он отлично понимает -- создание отдельной самостийной *прекрасной* маленькой западной Украины крайне маловероятно.Тогда к чему эти его песни.... detroytred

Повідомлень: 22615 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 12:46 Re: Політичні дискусії freeze написав: Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь. Может чудак с малолетней напились, она его потом шантажировала. Правды сейчас не найдешь.



Погрожували не чуваку, а його жертві:

https://zaxid.net/news/

Інформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, не підтвердилася: з’ясувалося, що він, разом з трьома своїми приятелями, побив та зґвалтував 25-річну жінку.

Згідно з судовими матеріалами, які «Четверта влада» процитувала з Telegram-каналу одіозного юриста і політика Андрія Портнова, разом з Іванісовим участь у зґвалтуванні також брав син тодішнього голови Бердянської райдержадміністрації. Події відбувалися в авто голови РДА, яке його син мав завезти в службовий гараж.

Увечері 13 вересня 1995 року хлопці поїхали в селище Куйбишево, де, приблизно о 21:30, зустріли двох дівчат, яким запропонували покататися. Коли вони відмовили, то Іванісов разом зі ще одним хлопцем вискочили з автомобіля і намагалися затягнути їх силою. Одна з дівчат втекла, а іншу, яка на той момент була 25-річною матір’ю дворічної дитини, хлопці таки заштовхали в авто, де били і ґвалтували.

21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 років ув’язнення, але суд зменшив йому вирок на один рік. 29 листопада 1996 року Іванісова помилував тодішній президент України Леонід Кучма. Витяг з указу президента про помилування №1134/96 також поширив Портнов.

Автори публікації зауважили, що інформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, ймовірно, з’явилася тому, що статті, за якими його судили, передбачають покарання як за злочин скоєний групою осіб, так і за злочин, скоєний стосовно неповнолітньої.

Відомо, що суд пом’якшив Іванісову вирок на прохання потерпілої. Вона розповіла ТСН, що на неї постійно тиснули родичі фігурантів справи.

Стали відомі усі подробиці зґвалтування за участю нардепа від СН Романа ІванісоваІнформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, не підтвердилася: з’ясувалося, що він, разом з трьома своїми приятелями, побив та зґвалтував 25-річну жінку.Згідно з судовими матеріалами, які «Четверта влада» процитувала з Telegram-каналу одіозного юриста і політика Андрія Портнова, разом з Іванісовим участь у зґвалтуванні також брав син тодішнього голови Бердянської райдержадміністрації. Події відбувалися в авто голови РДА, яке його син мав завезти в службовий гараж.Увечері 13 вересня 1995 року хлопці поїхали в селище Куйбишево, де, приблизно о 21:30, зустріли двох дівчат, яким запропонували покататися. Коли вони відмовили, то Іванісов разом зі ще одним хлопцем вискочили з автомобіля і намагалися затягнути їх силою. Одна з дівчат втекла, а іншу, яка на той момент була 25-річною матір’ю дворічної дитини, хлопці таки заштовхали в авто, де били і ґвалтували.21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3,6 років ув’язнення, але суд зменшив йому вирок на один рік. 29 листопада 1996 року Іванісова помилував тодішній президент України Леонід Кучма. Витяг з указу президента про помилування №1134/96 також поширив Портнов.Автори публікації зауважили, що інформація про те, що Іванісов зґвалтував неповнолітню, ймовірно, з’явилася тому, що статті, за якими його судили, передбачають покарання як за злочин скоєний групою осіб, так і за злочин, скоєний стосовно неповнолітньої.Відомо, що суд пом’якшив Іванісову вирок на прохання потерпілої. Вона розповіла ТСН, що на неї постійно тиснули родичі фігурантів справи. Погрожували не чуваку, а його жертві: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2972 З нами з: 19.04.12 Подякував: 37 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 12:53 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.

Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником.



Художественный образ, мало что имеющий с реальностью. Если посмотреть на факты, то "правильность пути" определили футбольные ультрасы, люмпены, свинопасы, психбольные и прочая заурядность. Извини, но это все из биографий Небесной сотни, нравится тебе, или нет... Художественный образ, мало что имеющий с реальностью. Если посмотреть на факты, то "правильность пути" определили футбольные ультрасы, люмпены, свинопасы, психбольные и прочая заурядность. Извини, но это все из биографий Небесной сотни, нравится тебе, или нет... Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот? Проводь далі свої асоціації. Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.

А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду. Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот? Проводь далі свої асоціації. Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2565 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 13:01 С другой стороны)))

Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..

Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...



У кого какие соображения? detroytred

Повідомлень: 22615 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 13:10 Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну,



А на нее разве кто-то нападает?

Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.



Перес де Куэльяр написав: також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція. також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.



Так обновилась что когда весной 2015г у меня обокрали квартиру эти обновленные полицейские даже не приехали на вызов.

Хотя если бы и доехали вряд ли потом кого-нибудь нашли.

Они не только ни одного резонансного убийства не раскрыли, сомневаюсь, что они способны свои яйца в своем кармане найти.



Перес де Куэльяр написав: Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.. Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком..



Вместе с отъезжающей из страны молодежью



Перес де Куэльяр написав: А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду. А люмпени, як ти там назвав, то мабуть твоє середовище і твої шанувальники, бо вам не відоме почуття піднесення духу, атмосфери Майдану, вільного і незалежного українця, а не зачиненого в собі раба. В цьому і полягає різниця світогляду.



Еще одни проводники в светлое будущее объявились. 28 лет назад одни ушли со сцены, а на нее уже новые лезут. А на нее разве кто-то нападает?Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.Так обновилась что когда весной 2015г у меня обокрали квартиру эти обновленные полицейские даже не приехали на вызов.Хотя если бы и доехали вряд ли потом кого-нибудь нашли.Они не только ни одного резонансного убийства не раскрыли, сомневаюсь, что они способны свои яйца в своем кармане найти.Вместе с отъезжающей из страны молодежьюЕще одни проводники в светлое будущее объявились. 28 лет назад одни ушли со сцены, а на нее уже новые лезут. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2350 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 13:24 Перес де Куэльяр написав: Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот?

Від тебе я другої аналогії і не чекав, бо погляди твої мені давно зрозумілі. То хто тоді антимайданівці, біомаса, скот?



Ну, может быть не в таких выражениях, но в целом - да. Социальный портрет всех уличных протестующих примерно одинаков...



Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.

Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, також доповнилась і оновилась Нацгвардія і Нацполіція.



Это была реакция на нападение РФ, а не результат майданствования (иначе ты будешь пропагандировать идею, что нападение РФ - результат майданствования).



Перес де Куэльяр написав: Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.

Україна все одно змінилася і далі змінюється, нарід вже інший став, совковість відходить в небуття з кожним роком.



Без майданов эти процессы происходили бы гораздо быстрее. Ведь "совки" - это и есть революционеры, считающие, что кровью и насилием можно улучшить жизнь. А между тем, весь цивилизованный мир двигается вперед, защищая главный институт демократии - всеобщее избирательное право! Ну, может быть не в таких выражениях, но в целом - да. Социальный портрет всех уличных протестующих примерно одинаков...Это была реакция на нападение РФ, а не результат майданствования (иначе ты будешь пропагандировать идею, что нападение РФ - результат майданствования).Без майданов эти процессы происходили бы гораздо быстрее. Ведь "совки" - это и есть революционеры, считающие, что кровью и насилием можно улучшить жизнь. А между тем, весь цивилизованный мир двигается вперед, защищая главный институт демократии - всеобщее избирательное право! zРадио

Повідомлень: 4208 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4709471047114712 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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