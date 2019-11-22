Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:В Прибалтиці Майдани були ще у вісімдесяті, потім ватанів ізолювали, від виборів, і все в них ОК. В Молдові ватанів більше, ніж в нас, тому майданів не було, а є свій легальний Лугандон, і був Воронін, а зараз Додон. Не в майданах справах, а в кількості ватанів і способах їх ізоляції.
Прибалтика - это самая депрессивная вымирающая территория Европы. Даже нас "умудрились" обскакать (только эстонцы еще как-то выезжают на финнах). Среднегодовая убыль населения, начиная с 1990-х, превышает 1%. Без малейшего просветления!
lapay написав:Немає успішних націй, які не проходили через свої Майдани - Вакарчук
А кто такой Вакарчук, чтобы его цитаты чего-то стоили? Он преуспел в музыке, а не истории, философии и политике.
То, что европейцы переживали революции в 17-19-м веках еще не значит, что украинцам необходимо повторять этот путь в 21-м. Тогда в Европе и работорговля процветала, и религиозные расправы, и дуэли... Без всего этого сегодня нам тоже не стать успешной нацией???
zРадио написав:Без майданов эти процессы происходили бы гораздо быстрее. Ведь "совки" - это и есть революционеры, считающие, что кровью и насилием можно улучшить жизнь. А между тем, весь цивилизованный мир двигается вперед, защищая главный институт демократии - всеобщее избирательное право!
В Прибалтиці Майдани були ще у вісімдесяті, потім ватанів ізолювали, від виборів, і все в них ОК. В Молдові ватанів більше, ніж в нас, тому майданів не було, а є свій легальний Лугандон, і був Воронін, а зараз Додон. Не в майданах справах, а в кількості ватанів і способах їх ізоляції. https://prm.ua/nemaye-uspishnoyi-natsiy ... vakarchuk/
Немає успішних націй, які не проходили через свої Майдани - Вакарчук