Додано: Суб 23 лис, 2019 15:52

detroytred написав: С другой стороны)))

Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..

Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...



У кого какие соображения? С другой стороны)))Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...У кого какие соображения?

Перес вірить в якусь особливість западенців, мовляв у них істинна кондонна домотканна Україна, а решта непонятно хто.

Тобто такий собі еталон сферичного вишиватана у вакуумі Перес вірить в якусь особливість западенців, мовляв у них істинна кондонна домотканна Україна, а решта непонятно хто.Тобто такий собі еталон сферичного вишиватана у вакуумі

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/