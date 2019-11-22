Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:В Прибалтиці Майдани були ще у вісімдесяті, потім ватанів ізолювали, від виборів, і все в них ОК. В Молдові ватанів більше, ніж в нас, тому майданів не було, а є свій легальний Лугандон, і був Воронін, а зараз Додон. Не в майданах справах, а в кількості ватанів і способах їх ізоляції.
Прибалтика - это самая депрессивная вымирающая территория Европы. Даже нас "умудрились" обскакать (только эстонцы еще как-то выезжают на финнах). Среднегодовая убыль населения, начиная с 1990-х, превышает 1%. Без малейшего просветления!
lapay написав:Немає успішних націй, які не проходили через свої Майдани - Вакарчук
А кто такой Вакарчук, чтобы его цитаты чего-то стоили? Он преуспел в музыке, а не истории, философии и политике.
То, что европейцы переживали революции в 17-19-м веках еще не значит, что украинцам необходимо повторять этот путь в 21-м. Тогда в Европе и работорговля процветала, и религиозные расправы, и дуэли... Без всего этого сегодня нам тоже не стать успешной нацией???
zРадио написав:Без майданов эти процессы происходили бы гораздо быстрее. Ведь "совки" - это и есть революционеры, считающие, что кровью и насилием можно улучшить жизнь. А между тем, весь цивилизованный мир двигается вперед, защищая главный институт демократии - всеобщее избирательное право!
В Прибалтиці Майдани були ще у вісімдесяті, потім ватанів ізолювали, від виборів, і все в них ОК. В Молдові ватанів більше, ніж в нас, тому майданів не було, а є свій легальний Лугандон, і був Воронін, а зараз Додон. Не в майданах справах, а в кількості ватанів і способах їх ізоляції. https://prm.ua/nemaye-uspishnoyi-natsiy ... vakarchuk/
Немає успішних націй, які не проходили через свої Майдани - Вакарчук
Ethereum написав:Хоч один адекватно написав про бидляків!
"Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" "Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко. Источник: https://censor.net.ua/n3160902
В приличном обществе не принято ссылкаться на цензор.
zРадио написав:Прибалтика - это самая депрессивная вымирающая территория Европы. Даже нас "умудрились" обскакать (только эстонцы еще как-то выезжают на финнах). Среднегодовая убыль населения, начиная с 1990-х, превышает 1%. Без малейшего просветления!
Численность и доля русских значительно выросли в советский период, и, по данным переписи 1989 года, русские составляли 9,4 % населения в Литве[9], 30 % в Эстонии[10], 34,0 % в Латвии[11], будучи крупнейшим национальным меньшинством во всех трёх республиках.
После обретения независимости Латвией, Литвой и Эстонией численность и доля русских в этих странах резко упали как за счёт эмиграции, так и из-за естественной убыли, превышающей в процентном отношении естественную убыль титульного населения[12][13]. За исключением ряда граничащих с Россией и Белоруссией районов, русское население прибалтийских стран сосредоточено в городах.
По мнению израильского историка Яцека Завалкова, в свете событий русской весны на Украине, стало ясно, что дискриминация русских в странах Прибалтики оказала положительное влияние на уровень государственной безопасности этих стран. Лишение русскоязычного населения политического веса, реабилитация ветеранов прибалтийских подразделений вермахта и СС, с одновременным отказом от «героического советского прошлого», в том числе и разрушением памятников и мемориалов воинам-освободителям, привели к общей социальной и политической маргинализации возможной «пятой колонны» России в этих странах[33].
Так що шлях один - ватанів нах.., хто сам не поїде, того поступово асимілюють. Так було в усіх постколоніальних європейських країнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.