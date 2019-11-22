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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4711471247134714
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:37

  lapay написав:По мнению израильского историка Яцека Завалкова.


А это кто?
В Израиле о таком историке кто-то знает?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:48

  shapo написав:
  Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну,


А на нее разве кто-то нападает?
Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.

ось і спалився пропагандон москальський
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56

  lapay написав:
Численность и доля русских значительно выросли в советский период, и, по данным переписи 1989 года, русские составляли 9,4 % населения в Литве[9], 30 % в Эстонии[10], 34,0 % в Латвии[11], будучи крупнейшим национальным меньшинством во всех трёх республиках.


Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.

Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).

Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!

По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи РФ. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как "в Украине нет ксенофобии" (с)

Ти краще в литовців спитай, вимирають вони чи ні, В прибалтів традиційно проблеми з демографією, та ще додалась міграція корінних в ЄС, а ватанів в РФ.
Ватани вийшли за рамки толерантності, бо саме вони принесли війну, що в у вісімнадцятому році, що в чотирнадцятому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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