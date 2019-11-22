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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4711471247134714 Додано: Суб 23 лис, 2019 16:37 lapay написав: По мнению израильского историка Яцека Завалкова. По мнению израильского историка Яцека Завалкова.



А это кто?

В Израиле о таком историке кто-то знает? А это кто?В Израиле о таком историке кто-то знает? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2353 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 16:48 shapo написав: Перес де Куэльяр написав: Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну, Я наприклад можу сказати, що з Майдану, а саме з патріотичних людей були створені Добровольчі батальони, які є кістяком у відроджених ЗСУ, та захищають сумлінно Україну,



А на нее разве кто-то нападает?

Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.

А на нее разве кто-то нападает?Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.

ось і спалився пропагандон москальський ось і спалився пропагандон москальський mephala Повідомлень: 5947 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56 lapay написав: Численность и доля русских значительно выросли в советский период, и, по данным переписи 1989 года, русские составляли 9,4 % населения в Литве[9], 30 % в Эстонии[10], 34,0 % в Латвии[11], будучи крупнейшим национальным меньшинством во всех трёх республиках.





Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.



Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).



Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!



По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями...



Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями... zРадио

Повідомлень: 4210 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4711471247134714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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