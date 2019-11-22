А это кто?
В Израиле о таком историке кто-то знает?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 16:37
А это кто?
В Израиле о таком историке кто-то знает?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 23 лис, 2019 16:48
ось і спалився пропагандон москальський
Додано: Суб 23 лис, 2019 16:56
Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.
Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).
Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!
По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями...
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