Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Численность и доля русских значительно выросли в советский период, и, по данным переписи 1989 года, русские составляли 9,4 % населения в Литве[9], 30 % в Эстонии[10], 34,0 % в Латвии[11], будучи крупнейшим национальным меньшинством во всех трёх республиках.
Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.
Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).
Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!
По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями...
zРадио написав:По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи РФ. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как "в Украине нет ксенофобии" (с)
Ти краще в литовців спитай, вимирають вони чи ні, В прибалтів традиційно проблеми з демографією, та ще додалась міграція корінних в ЄС, а ватанів в РФ. Ватани вийшли за рамки толерантності, бо саме вони принесли війну, що в у вісімнадцятому році, що в чотирнадцятому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Численность и доля русских значительно выросли в советский период, и, по данным переписи 1989 года, русские составляли 9,4 % населения в Литве[9], 30 % в Эстонии[10], 34,0 % в Латвии[11], будучи крупнейшим национальным меньшинством во всех трёх республиках.
Ну вот тебе анализ по Литве. В 1989-м всего населения было 3,865 млн, включая 363 тыс русских (9,4%). Т.е. "арийского" населения было 3,502 млн.
Допустим даже, что за годы независимости русских там вообще не осталось. Что получаем - в 2018-м всего населения 2,789 млн. Т.е. утрачено 713 тыс "арийского" населения. Плюс 363 тыс - русского населения (того, которого, цитируя тебя, чем меньше, тем лучше).
Итого минимально оцененная (потому что русских отняли всех, но по факту сколько-то десятков тысяч их в Литве осталось) убыль "арийских" литовцев за 30 лет = 713 / 2789 = 25,6%!
По-моему, это очередной твой зашквар. Во-первых, потому что "успешная" Литва вымирает/ассимилируются в других странах даже без помощи местных русских и руководства РФ - всецело своими мозгами. А во-вторых, потому что ты в очередной раз продемонстировал, как в Украине "нет" ксенофобии, фактически, признав всех русских нелюдями...
Перес де Куэльяр написав:Це що така повага до Революції Гідності? Майдан - це явище і надбання українців, право змінювати Владу революційним шляхом, якщо Країна рухається в неправильному напрямку і є запобіжником. Якщо дехто не вважає себе українцем, для нього і Майдан це жарт, а Україна є повією і клав він рояль.
Есть много определений революции. Например, три:
РЕВОЛЮЦИЯ глубокое и качественное изменение в развитии общества, в способе производства, в различных областях знания. — РЕВОЛЮЦИЯ общественный переворот, массовые действия экстраправового характера, нацеленный на кардинальные перемены в самой политической системе, а не простую замену одной правящей элиты на другую. — РЕВОЛЮЦИЯ глубокое и качественное изменение политической системы общества, связанное с приходом к государственной власти принципиально новых политических сил, которые оформляют и закрепляют политическую победу более прогрессивного общественного строя.
Я принимаю ваш вызов на критику принципов моей жизни и готова на честный диалог. Михаил Кафтанов, персонаж фильма «Вечний зов», говорил — ваш народ — это который мы топчим сапогами, а они нам их лижут? А я не хочу и не буду лизать сапоги потомкам Кафтанова. А вы лижите. Приятного вам аппетита.
Для начала, в ответ на ваши обвинения, предлагаю честно ответить на вопросы, от которых Сущенко И.В. убежала, продемонстрировав свою несостоятельность дать на них ответ. А я заранее задала их письменно, предоставив ей возможность подготовится.
И так, жду ваших ответов на вопросы, касающиеся моих жизненных принципов.
1. Отмостка вокруг дома должна ремонтироваться каждые 10 лет. Фактически за 52 года более 5 раз. Начислили оплату , а ремонт выполнен всего 1 раз вместо 5. Вопрос. Кто кому должен? Я исполнителю или исполнитель мне?
2. Ремонт межпанельных швов должен проводиться каждые 15 лет. За 52 года ремонт не проводился ни разу. И только в 2018 году был начат, но так и не выполнен. Вопрос. Кто кому должен? Я исполнителю или исполнитель мне?
3. Ремонт штукатурки и окраски наружных стен дома должен проводится каждые 20 лет. За 52 года окраска была проведена один раз в 1988 году, ремонт штукатурки – ни разу. Вопрос. Кто кому должен? Я исполнителю или исполнитель мне?
4. В 2018 году из подвала нашего дома вывезли больше трёх лафетов мусора и ещё мусор остался в подвале. Ваше мнение: убирался подвал вообще, и тем более своевременно, или с нарушением сроков и качества выполнения этой услуги? Должен или не должен был проводится перерасчёт стоимости этой услуги?
5. За весь период эксплуатации дома с 1968 года и по теперешний день цветочные клумбы содержали сами жильцы, а оплату начисляли дворнику. Вопрос. Кто в данном случаи должен: потребитель исполнителю или исполнитель потребителю?
6. В доме имеется, однако не числится, нежилое полуподвальное помещение, которое постоянно находится в аренде. Сейчас там находится ателье по пошиву одежды. Вопрос. Вы знаете как учитываются и как расходуются деньги за аренду этого нежилого помещения — по тарифу или по договору? Была или не была учтена эта площадь при расчёте тарифа?
7. Заверяю вас, что долга по квартплате у меня нет и быть не может. Потому что: во первых, я живу в собственной квартире и ни у кого её не арендую и не снимаю. Во вторых, с 01.01.2005г. квартплаты вообще не существует. Её не взымают даже за проживание в неприватизированных квартирах. А фактически выполненые работы по ремонту и содержанию мест общего пользования я не только давным давно оплатила, но и переплатила. Поэтому после проведенного перерасчёта, когда мне стали известны исходные данные, я выполнила перерасчёт и не за весь период эксплуатации дома, а только за срок исковой давности, на что я имею законное право, то по моему лицевому счёту получилась довольно солидная сумма переплаты, которой хватит не на один год. А Сущенко И.В. обещала принять решение по этому вопросу, но не приняла. Вопрос. Назовите норму действующего законодательства Украины, которая лишает меня этого законного права и обязывает оплачивать не выполненные работы и не оказанные услуги?
8. Сущенко И.В. признала, что часто меняющиеся исполнители услуг по содержанию домов не являются «правонаступниками друг друга». Вопрос. Куда израсходованы деньги, которые потребители внесли за не выполненные работы (услуги)? И почему не выполнен перерасчёт хотя бы после замены исполнителя? Это же не малые суммы.
9. Рекомендую внимательно изучить ст. 19 Конституции Украины и ч. 5 ст. 13, ныне действующего ЗУ «О жилищно – коммунальных услугах», прежде чем критиковать мою жизненную позицию и учить как исполнять Конституцию Украины и законы Украины. Вопрос. Позволяет ли ст. 19 Конституции Украины требовать от меня оплату, без наличия письменного договора о взаимных обязательствах, за не коммунальные работы (услуги) и тем более не выполненные? Вам известно, что работы (услуги) по содержанию жилых домов не являются коммунальными услугами и именно поэтому нет по ним льгот «Детям войны» и именно поэтому их не касается ч. 5 ст. 13 ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах»
Жду ваши ответы».
Получит ли Раиса Семеновна ответы на эти вопросы, неизвестно. Но хотелось бы напомнить представителям местной власти, что заботится о благополучии горожан — это ни что иное, как их работа, за которую они ежемесячно получают приличную зарплату из городского бюджета.
Совершенно аполитичное население задаётся вопросом: - А не утратили ли ВЫ рамсы?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.