«Cнял пару отличных бл@дей». Главой Госархива Украины стал автор эротических стихов

Новым главой Государственной архивной службы Украины стал одесский историк Анатолий Хромов, который до недавнего времени работал в Украинском институте национальной памяти.



Об этом пишет сегодня издание «Страна».



Он обошел в конкурсе на эту должность Ивана Киселя, который много лет был на руководящих должностях государственного архива Украины.



Анатолий Хромов известен также как и поэт. В его творчестве немало откровенных стихов.



Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації

Я сотні імен назову навмання

Для кого, ти стимул мастурбацій…



***



Так і хочеться пірнати

Наче в море — в твоє лоно

Розлетівся по кімнаті

Терпкий запах, ледь солоний

І коли я впав із криком

Ніжно пестила вустами

Ох, яка ж ти ненаситна

Навіть мертві — і ті встануть.



Были и стихи на русском языке — претендующие на остросоциальные, с налетом эротики и намеком на автобиографичность.



Я типичный мажор и мне 23

я закончил с трудом академию

но с красным дипломом, пойди посмотри

Декан постарался за «премию»



И с помощи папы, но так ведь и надо!

Я год как, начальник района

Приеду в 12 на новеньком Prado

Сверкну золотым телефоном



Пройдусь по отделам, очки как у Лепса

Прикроют следы буйной ночи

Пошлю громко матом кого-то из плебса

Они ж промолчат, знаю точно!



Вот мой подчиненный, оклад — 300 баксов

Не знаю чем кормит детей

Я лично вчера по этой же таксе

Снял пару отличных б***



Нам, честно, посрать, что вы там клянете

И ждете чтоб с папой мы сдохли

Скорей это мы на новой Тойоте

Размажем вас всех по дороге.