Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:С другой стороны))) Критикую Переса за категоричность суждений, а сам.. Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...
У кого какие соображения?
Самі змоделюйте хронологію подій, вона наштовхує на мислення, що зараз почали зачищати поле ЗЕлені, щоб вкласти Україну під росію, реінтегрувавши інфікований Донбас на умовах путіна. А Західній Україні це потрібно?
Вся ненависть окупованої частини і рф направлена звісно, як москалі кажуть, на бандерівців. То зараз бачимо відкриття кримінальних справ проти військових штурмовиків, навіть бойових Генералів дискредитовують, добровольчого руху ветеранів АТО, громадських проукраїнських діячів, приклад Стерненко, справи проти Порошенка і навть Садового на гачок взяли і це тільки початок репресій. Переривають пуповину із Західними партнерами по коаліції, тобто Країну свідомо заганяють в глухий кут і витягнути та поновити Статус який був при минулій Владі буде вкрай важко. І всі вказівки каральним органам йдуть з Офісу Президента через Голову АП, що погоджується стовідсотково із Зеленським. То хто тоді Зеленський? наш голуб мира, чи руйнівник? Все йде до того, що я і ви припускаємо.
Моё мнение не изменилось. Реальных интересов (куда готов зайти) ЗЕ и Ко мы не знаем. Утрировать-продолжить его начальные действия вплоть до капитуляции конечно можно, но это с вероятностью не более 50 на 50.
Сейчас речь о западной. Чью позицию из больших игроков отражает Дроздов? И, как заметил, сам Дроздов -- сами власть имущие западной не могут и не смогли за столько лет во Львове разобраться.... Куда им организоваться до чего-то бОльшего?
Полгода прошло, а пользы от Зе и Ко ноль! Карл, ноль! Цена на газ подняли снова нехило. Почему электроэнергию можо в Рашестане покупать, а газ напрямую у них нельзя? Ну хотя бы социальную норму на газ подняли бы! А то резали каждый год норму на несколько кую. м. Как им не стыдно! Как не стыдно сравнивать наши зимы с зимами в Европе! Там, например, в Англии, зима на 10 градусов теплее! Практически не бывает минусовой температуры! Во Франции тоже зимы тёплые. В Германии тоже теплей чем Украине зимой. Нас обманывают, приводя в пример малое потребление гпаза в старнах Европы. Даже в Закарпатье чувствуется влияние тёплого океанического течения "Гольфстрим"! А те, что живут в восточной Украине вынуждены тратить много газа на обогрев своих домов, так как климат континентальный гораздо более холодный зимой. Обман был с урезанием соцнормы на газ, обман остался. И команда Зе ничего не исправляют! А они за продажу земли взялись. Большого ума не надо, одноразово наполнить бюджет деньгами от продажи земли и брать кредиты от МВФ. Мы с вами ошиблись в очередной раз, выбрав Зе
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 лис, 2019 18:03, всього редагувалось 2 разів.
Ethereum написав:Хоч один адекватно написав про бидляків! "Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" "Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко. Источник: https://censor.net.ua/n3160902
В приличном обществе не принято ссылкаться на цензор.
Долбодятел
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Yuri_61 написав:Полгода прошло, а пользы от Зе и Ко ноль! Карл, ноль! Цена на газ подняли снова нехило. Почему электроэнергию можо в Рашестане покупать, а газ напрямую у них нельзя? Вот кто ответит, где логика? Обман был, обман остался. Мы с вами ошиблись в очередной раз, выбрав Зе
у нас после 2004 года (сегодня как раз 15 лет) эффективность власти уже меряется не пользой а величиной нанесённого вреда...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
detroytred написав:Чью позицию из больших игроков отражает Дроздов?
Большинство ЛОМов - это бизнес-проекты, есть такая узкая ниша, в которую сел Дроздов, да есть такая ниша, копеечка за эту нишу капает, да капает, значит он имеет право на жизнь и существования. Более широкие и значительно более прибыльные ниши уже заняты Шарием, Дубинским и тд. Может Дроздов и хотел занять их место, но поздно - место занято.
А кто там его финансирует, то дело такое. Когда-то Ходорковский и правых либералов финансировал и коммунистов одновременно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Ложь! Если бы проблема была в эмигрантах, то снижалась бы и смертность, и рождаемость. А так - смертность растет, рождаемость падает.
Мене наприклад більше цікавить не смертність-народжуваність , чи густина населення - а тривалість життя Саме зміна тривалості життя показує йдуть зміни на краще чи на гірше... А кількість населення. та ще й від промоскаликів - то дурниця Нехай в шматочку СРСР під назвою педерація піднімуть свою густину населення хоча б до 20% від густини населення в Прибалтиці-а вже тільки тоді нехай лють сльози про депопуляцію...
По состоянию на 2019 год средняя плотность населения в России составила 8,57 чел/км густота населення України становила_________ 70,5 осіб на 1км2 Прибалтика За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 кв. км.
Як бачимо навіть якщо Прибалти будуть скорочуватись на 2% в рік , а москалики - рости на 2% в рік То приблизно за 300-500 років густина населення педерації порівняється з густиною населення в Прибалтиці
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 лис, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69