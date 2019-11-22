Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
Сомневаюсь что домашний персонал за квартал стал получать меньше, чуть ли не наполовину.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
Сомневаюсь что домашний персонал за квартал стал получать меньше, чуть ли не наполовину.
Это просто очередная манипуляция. И слишком толстая. Кстати, а где работает майдан-электорат, тот что от него осталось.
Востаннє редагувалось M-A-X в Суб 23 лис, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Опрос Антидифамационной лиги (США): 72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.
И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.
budivelnik написав:Нехай в шматочку СРСР під назвою педерація піднімуть свою густину населення хоча б до 20% від густини населення в Прибалтиці-а вже тільки тоді нехай лють сльози про депопуляцію...
По состоянию на 2019 год средняя плотность населения в России составила 8,57 чел/км густота населення України становила_________ 70,5 осіб на 1км2 Прибалтика За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 кв. км.
Як бачимо навіть якщо Прибалти будуть скорочуватись на 2% в рік , а москалики - рости на 2% в рік То приблизно за 300-500 років густина населення педерації порівняється з густиною населення в Прибалтиці
Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть?
По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу Population density (persons per square km)
lapay написав:Чхати вони хотіли на воплі ватанів про вимирання, люди цілком задоволені життям.
Так наши ура-патриоты, вроде тебя, тоже чихали на депопуляцию украинцев, называя ее либо "естественными процессами", либо "российской пропагандой" - в зависимости от деталей дискуссии... Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!
Остальное даже комментировать не хочу - либо ложь про сокращение населения Европы, либо художественное бла-бла-бла про во всем виноватых ватанов
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 лис, 2019 18:39, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав: А на нее разве кто-то нападает? Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.
ось і спалився пропагандон москальський
Так на кого напала Россия в Донбассе и кто её остановил? В Крым ввела войска при полном непротивлении пришедшей майданной власти в Киеве. Никакими добробатами в Крыму о которых тут поёт Перес там и не пахло. На Донбассе были реконструктор Гиркин, местный и заезжий криминал с которыми заигрывал Ахметов. А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад. Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов. Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"