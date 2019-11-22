Додано: Суб 23 лис, 2019 18:27

Кстати ко вчерашней дискуссии о евреях.Опрос Антидифамационной лиги (США):72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.