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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4714471547164717>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:12

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Я вижу реванш общеукраинского люмпена.


Якраз і Зе-електорат найбільше пролітає:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:18

  Ой+ написав:
  Starikan написав:Я вижу реванш общеукраинского люмпена.


Якраз і Зе-електорат найбільше пролітає:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162


Сомневаюсь что домашний персонал за квартал стал получать меньше, чуть ли не наполовину.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:20

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сомневаюсь что домашний персонал за квартал стал получать меньше, чуть ли на в половину.
Суть не в персоналі...
Суть в тому що бідніші втратили більше ніж багатші . а якраз серед бідніших і найбільш розповсюджені популістські лозунги на яких виграв зеленський
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Традиционно в период совка плодились, а после обретения независимости - перестали

З чого це? В довоєнний період незалежності населення зросло більше, ніж після окупації, коли воно зростало, в основному, за рахунок ватанів.
  zРадио написав:В принципе, ты прав - это, действительно, традиционно для всех союзных республик.

Для всієї Європи - населення скорочується, якщо відкинути мігрантів, а в постсовковій Азії зростає, бо там зашибісь живеться. :)
  zРадио написав:Ложь! Если бы проблема была в эмигрантах, то снижалась бы и смертность, и рождаемость. А так - смертность растет, рождаемость падает.

Ти читати не вмієш? Я ясно написав - додалась міграція до демографії.
  zРадио написав:Если ты под ватанами подразумеваешь россиян, то да, согласен. А если русских, то нет - намеренно врешь, или не понимаешь разницы...

Ватан=гомосовєтікус, а так як Раша стала наступницею Совка, то друга половина рівняння трансформувалась в першу.

Ну і на закуску, як я вже писав - треба питати самих прибалтів, вимирають вони чи ні
Были опубликованы результаты опроса агентства SKDS, из которых вытекало, что индекс счастья жителей Латвии в этом году достиг исторически рекордного уровня.

Читать далее: https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201905 ... e-SMI.html

Чхати вони хотіли на воплі ватанів про вимирання, люди цілком задоволені життям. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:26

  freeze написав:
  Ой+ написав:
  Starikan написав:Я вижу реванш общеукраинского люмпена.


Якраз і Зе-електорат найбільше пролітає:
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162


Сомневаюсь что домашний персонал за квартал стал получать меньше, чуть ли не наполовину.

Это просто очередная манипуляция.
И слишком толстая.
Кстати, а где работает майдан-электорат, тот что от него осталось.
Востаннє редагувалось M-A-X в Суб 23 лис, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:27

Кстати ко вчерашней дискуссии о евреях.

Опрос Антидифамационной лиги (США):
72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.

И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.

https://golospravdy.eu/eduard-dolinskij ... ukraincev/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:28

  budivelnik написав:Нехай в шматочку СРСР під назвою педерація піднімуть свою густину населення хоча б до 20% від густини населення в Прибалтиці-а вже тільки тоді нехай лють сльози про депопуляцію...
По состоянию на 2019 год
средняя плотность населения в России составила 8,57 чел/км
густота населення України становила_________ 70,5 осіб на 1км2
Прибалтика
За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 кв. км.
Як бачимо навіть якщо Прибалти будуть скорочуватись на 2% в рік , а москалики - рости на 2% в рік
То приблизно за 300-500 років густина населення педерації порівняється з густиною населення в Прибалтиці


Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть? :D

По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу :mrgreen:

Population density (persons per square km)
Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:34

  zРадио написав:Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть? :D

По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу

Ему Ваши аргументы не нужны. Они не входят в его картину мира.
Он насрал, пошел дальше срать.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:36

  lapay написав:Чхати вони хотіли на воплі ватанів про вимирання, люди цілком задоволені життям. :mrgreen:


Так наши ура-патриоты, вроде тебя, тоже чихали на депопуляцию украинцев, называя ее либо "естественными процессами", либо "российской пропагандой" - в зависимости от деталей дискуссии... Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!

Остальное даже комментировать не хочу - либо ложь про сокращение населения Европы, либо художественное бла-бла-бла про во всем виноватых ватанов
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 лис, 2019 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:38

  mephala написав:
  shapo написав:
А на нее разве кто-то нападает?
Да и в 2014-2015г Россия вводила войска в ответ на наступление украинских войск.

ось і спалився пропагандон москальський

Так на кого напала Россия в Донбассе и кто её остановил?
В Крым ввела войска при полном непротивлении пришедшей майданной власти в Киеве. Никакими добробатами в Крыму о которых тут поёт Перес там и не пахло.
На Донбассе были реконструктор Гиркин, местный и заезжий криминал с которыми заигрывал Ахметов.
А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад.
Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов.
Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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