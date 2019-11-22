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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4714471547164717
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Нехай в шматочку СРСР під назвою педерація піднімуть свою густину населення хоча б до 20% від густини населення в Прибалтиці-а вже тільки тоді нехай лють сльози про депопуляцію...
По состоянию на 2019 год
средняя плотность населения в России составила 8,57 чел/км
густота населення України становила_________ 70,5 осіб на 1км2
Прибалтика
За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 кв. км.
Як бачимо навіть якщо Прибалти будуть скорочуватись на 2% в рік , а москалики - рости на 2% в рік
То приблизно за 300-500 років густина населення педерації порівняється з густиною населення в Прибалтиці
Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть? :D
По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу :mrgreen:
Що промоскалик-здувся?
1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)?
Не чув - і я не чув
2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає?
Не чув - і я нечув
На відміну від педерації,якій всюди щось треба...

От і виходить
Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя
москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати...
Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад.
Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов.
Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"
Прикольна логіка
Отже якщо Чингізхана в москві не було - то не було 300 років татаро-монгольського іга?
Монголи ж як воювали?
Захоплювали місцевих і відправляли захоплених захоплювати сусідів... але під монгольськими прапорами...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44

  zРадио написав:
  lapay написав:В прибалтів традиційно проблеми з демографією


Традиционно в период совка плодились, а после обретения независимости - перестали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: В принципе, ты прав - это, действительно, традиционно для всех союзных республик.

  lapay написав: та ще додалась міграція корінних в ЄС, а ватанів в РФ.


Ложь! Если бы проблема была в эмигрантах, то снижалась бы и смертность, и рождаемость. А так - смертность растет, рождаемость падает.

  lapay написав:Ватани вийшли за рамки толерантності, бо саме вони принесли війну, що в у вісімнадцятому році, що в чотирнадцятому.


Если ты под ватанами подразумеваешь россиян, то да, согласен. А если русских, то нет - намеренно врешь, или не понимаешь разницы...

в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
зараз проблема старіння населення в Китаю... , що може виклати кризу в світовій економіці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44

  freeze написав:Кстати ко вчерашней дискуссии о евреях.

Опрос Антидифамационной лиги (США):
72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.

И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.

https://golospravdy.eu/eduard-dolinskij ... ukraincev/

На что указывал изначально.
Ничего личного!
НО избрание Зе, после По может плохо сказаться на внутреннем противостоянии, и ситуацией в стране.
Посмотрим на результат такого опроса два года спустя(если доживём)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:46

  Подолянин написав:Новости энергетической сверхдержавы.
В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться.
Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:47

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Перес вірить в якусь особливість западенців, мовляв у них істинна кондонна домотканна Україна, а решта непонятно хто.
Тобто такий собі еталон сферичного вишиватана у вакуумі

Я з твого умовиводу, аж посміхнувся. Гугл-перкладач мабуть димить і зламався, бо таке перший раз чує і інколи не розуміє, як з собачої буде на українську. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 23 лис, 2019 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!

Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення?
Давай, не соромся, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:55

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Перес вірить в якусь особливість западенців, мовляв у них істинна кондонна домотканна Україна, а решта непонятно хто.
Тобто такий собі еталон сферичного вишиватана у вакуумі

Я з твого умовиводу, аж посміхнувся. Гугл-перкладач мабуть димить і зламався, бо таке перший раз чує і інколи не розуміє, як з собачої буде на українську. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

то спочатку вивчи мову, якщо для тебе українська є собачою
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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