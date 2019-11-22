Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Нехай в шматочку СРСР під назвою педерація піднімуть свою густину населення хоча б до 20% від густини населення в Прибалтиці-а вже тільки тоді нехай лють сльози про депопуляцію...
По состоянию на 2019 год средняя плотность населения в России составила 8,57 чел/км густота населення України становила_________ 70,5 осіб на 1км2 Прибалтика За десять лет плотность населения уменьшилась с 53,4 человек на км² до 46,8 кв. км.
Як бачимо навіть якщо Прибалти будуть скорочуватись на 2% в рік , а москалики - рости на 2% в рік То приблизно за 300-500 років густина населення педерації порівняється з густиною населення в Прибалтиці
Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть? По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу
Що промоскалик-здувся? 1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)? Не чув - і я не чув 2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає? Не чув - і я нечув На відміну від педерації,якій всюди щось треба...
От і виходить Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати... Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
shapo написав:А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад. Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов. Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"
Прикольна логіка Отже якщо Чингізхана в москві не було - то не було 300 років татаро-монгольського іга? Монголи ж як воювали? Захоплювали місцевих і відправляли захоплених захоплювати сусідів... але під монгольськими прапорами...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Кстати ко вчерашней дискуссии о евреях.
Опрос Антидифамационной лиги (США): 72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.
И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.
На что указывал изначально. Ничего личного! НО избрание Зе, после По может плохо сказаться на внутреннем противостоянии, и ситуацией в стране. Посмотрим на результат такого опроса два года спустя(если доживём)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться.
Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!
Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення? Давай, не соромся, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.