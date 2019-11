Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44

zРадио написав: lapay написав: В прибалтів традиційно проблеми з демографією

Традиционно в период совка плодились, а после обретения независимости - перестали В принципе, ты прав - это, действительно, традиционно для всех союзных республик.



lapay написав: та ще додалась міграція корінних в ЄС, а ватанів в РФ.

Ложь! Если бы проблема была в эмигрантах, то снижалась бы и смертность, и рождаемость. А так - смертность растет, рождаемость падает.



в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..

так що не тре ляля ...

