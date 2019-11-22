Суть не в персоналі...
Суть в тому що бідніші втратили більше ніж багатші . а якраз серед бідніших і найбільш розповсюджені популістські лозунги на яких виграв зеленський
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:20
Re: Політичні дискусії
Суть не в персоналі...
Суть в тому що бідніші втратили більше ніж багатші . а якраз серед бідніших і найбільш розповсюджені популістські лозунги на яких виграв зеленський
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:23
Re: Політичні дискусії
З чого це? В довоєнний період незалежності населення зросло більше, ніж після окупації, коли воно зростало, в основному, за рахунок ватанів.
Для всієї Європи - населення скорочується, якщо відкинути мігрантів, а в постсовковій Азії зростає, бо там зашибісь живеться.
Ти читати не вмієш? Я ясно написав - додалась міграція до демографії.
Ватан=гомосовєтікус, а так як Раша стала наступницею Совка, то друга половина рівняння трансформувалась в першу.
Ну і на закуску, як я вже писав - треба питати самих прибалтів, вимирають вони чи ні
Чхати вони хотіли на воплі ватанів про вимирання, люди цілком задоволені життям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:27
Кстати ко вчерашней дискуссии о евреях.
Опрос Антидифамационной лиги (США):
72% украинцев считают, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе. 68% украинцев считают, что евреев слишком много на финансовом рынке. 56% украинцев верят, что евреи контролируют весь мир. 44% украинцев считают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 42% думают, что евреев не любят потому, что они плохо себя ведут.
И приятная новость: только 19% украинцев верят в то, что евреи виноваты в развязывании войн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:28
Ну ты и троллище - географические и климатические зоны не хочешь учесть?
По твоей логике, Канада - еще вдвое более отсталая страна, чем РФ. Просто человеконенавистническая, фу-фу
Population density (persons per square km)
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:36
Так наши ура-патриоты, вроде тебя, тоже чихали на депопуляцию украинцев, называя ее либо "естественными процессами", либо "российской пропагандой" - в зависимости от деталей дискуссии... Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!
Остальное даже комментировать не хочу - либо ложь про сокращение населения Европы, либо художественное бла-бла-бла про во всем виноватых ватанов
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 лис, 2019 18:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:40
Що промоскалик-здувся?
1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)?
Не чув - і я не чув
2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає?
Не чув - і я нечув
На відміну від педерації,якій всюди щось треба...
От і виходить
Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя
москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати...
Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44
Re: Політичні дискусії
Прикольна логіка
Отже якщо Чингізхана в москві не було - то не було 300 років татаро-монгольського іга?
Монголи ж як воювали?
Захоплювали місцевих і відправляли захоплених захоплювати сусідів... але під монгольськими прапорами...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44
в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
зараз проблема старіння населення в Китаю... , що може виклати кризу в світовій економіці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:44
На что указывал изначально.
Ничего личного!
НО избрание Зе, после По может плохо сказаться на внутреннем противостоянии, и ситуацией в стране.
Посмотрим на результат такого опроса два года спустя(если доживём)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 23 лис, 2019 18:46
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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