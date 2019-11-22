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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4714471547164717>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!

Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення?
Давай, не соромся, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...


С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:30

  budivelnik написав:
  shapo написав:А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад.
Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов.
Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"


Прикольна логіка
Отже якщо Чингізхана в москві не було - то не було 300 років татаро-монгольського іга?
Монголи ж як воювали?
Захоплювали місцевих і відправляли захоплених захоплювати сусідів... але під монгольськими прапорами...


Для очередного "знатока" истории.
Чингисхан Москву не брал, это сделал его внук Бату.
Про войско монголов совсем весело.
Это,значит, не Батый с своим войском брал Рязань, Москву,Киев и т.д. ,а к нему за ясаком ездили и Александр Невский, и Данило Галицкий только потому, что половцы, булгары или мордва воевали вместо него, а он был у них знаменосцем.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:36

  budivelnik написав:1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)?
Не чув - і я не чув
2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає?
Не чув - і я нечув
На відміну від педерації,якій всюди щось треба...

От і виходить
Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя
москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати...
Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.


В огороде бузина, в Киеве дядька (с) Сам зачем-то приплел плотность населения, зашкварился и спрыгнул на "русский мир" :mrgreen:

Оказывается, что уже не плотность населения влияет, а то, что у него в голове 8) Молодец, хоть что-то уже понял.

Остается ответить на вопрос, с которого ты сам и начал: хорошо это, или плохо - уменьшение плотности населения Прибалтики, благоприятной климатической зоны в Европе, являющейся самым населенным континентом на планете.

PS: прихлебатель карлика - это ты. Именно ты продвигаешь антиукраинскую повестку, в которой "армовир" - более важная задача, чем борьба с депопуляцией, эмиграцией и нищетой!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Для очередного "знатока" истории.
Це тільки євреї по всьому світу все захопили...
А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...
Ти почитай скільки було персів у військах Дарія
Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів
Скільки було греків у військах Олександра Македонського....
А коли надоїсть цікавитись давньою історієї - то перейди до менш давньої і поцікався скільки було українських полків у Мазепи і скільки українських полків у Петра 1 в битві під Полтавою - як взнаєш - прозрієш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:54

  Starikan написав:
  detroytred написав:С другой стороны)))
Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..
Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...
У кого какие соображения?

Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов.
Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами.

КГм...
Эти же люди ранее голосовали за ПАПа.
Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами?
Так тогда они, как минимум, ими же и были.

Но, по-моему, всё не так.
Обыватели ...
Как были такими и останутся.
И ничего в этом нет страшного)))

Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:59

  freeze написав:
flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...


С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.

Как раз с этого времени началась вторая послевоенная волна.(падения рождаемости)
Где вновь, в ранге угнетаемых, оказались этнические украинцы. :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:01

  Ukrainian написав:
  Подолянин написав:Новости энергетической сверхдержавы.
В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться.
Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым.

Ну нафига бытовуху постить...

У нас под Днепром военнослужащие и семьи...
https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/yak-v ... 1081059860
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:03

  lapay написав:
  zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!

Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення?
Давай, не соромся, топ-менеджер.


Вот тебе динамика населения США - процветающей, богатой, образованной страны с высокой продолжительностью и качеством жизни. Как видно, никакой депопуляции с начала 1990-х не происходит - наоборот, прирост лишь усилился.
Поэтому все твои фантазии о том, что Украина и Прибалтика "в общем тренде" - неумелая ура-патриотическая пропаганда и забалтывание реальной проблемы!

Зображення


А вот тебе еще один интересный график - потребление электроэнергии на человека по странам. Как видно, больше, чем в США, потребляют лишь в сверх-холодных (Норвегия, Швеция, Канада) и сверх-жаркой (ОАЭ) странах.
Ох уж эти триклятые американцы - так засрать природу энергетикой :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:09

re: Сторонники майдана о том, почему они врут:

https://zn.ua/personalities/vyacheslav- ... 5309_.html
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