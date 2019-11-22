Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!
Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення? Давай, не соромся, топ-менеджер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:А вот когда ВСУ Украины начали выдавливать эту братию Россия и ввела войска с августа 2014 по февраль 2015 устроив известные котлы и отбросив их назад. Но дальше-то в Украину ВС России не пошли, и вовсе не из-за минских соглашений и тем более не из-за добробатов. Поэтому я тебя и спрашиваю, упоротый вышиватник:"Кто нападает на Украину?"
Прикольна логіка Отже якщо Чингізхана в москві не було - то не було 300 років татаро-монгольського іга? Монголи ж як воювали? Захоплювали місцевих і відправляли захоплених захоплювати сусідів... але під монгольськими прапорами...
Для очередного "знатока" истории. Чингисхан Москву не брал, это сделал его внук Бату. Про войско монголов совсем весело. Это,значит, не Батый с своим войском брал Рязань, Москву,Киев и т.д. ,а к нему за ясаком ездили и Александр Невский, и Данило Галицкий только потому, что половцы, булгары или мордва воевали вместо него, а он был у них знаменосцем.
budivelnik написав:1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)? Не чув - і я не чув 2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає? Не чув - і я нечув На відміну від педерації,якій всюди щось треба...
От і виходить Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати... Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.
В огороде бузина, в Киеве дядька (с) Сам зачем-то приплел плотность населения, зашкварился и спрыгнул на "русский мир"
Оказывается, что уже не плотность населения влияет, а то, что у него в голове Молодец, хоть что-то уже понял.
Остается ответить на вопрос, с которого ты сам и начал: хорошо это, или плохо - уменьшение плотности населения Прибалтики, благоприятной климатической зоны в Европе, являющейся самым населенным континентом на планете.
PS: прихлебатель карлика - это ты. Именно ты продвигаешь антиукраинскую повестку, в которой "армовир" - более важная задача, чем борьба с депопуляцией, эмиграцией и нищетой!
Це тільки євреї по всьому світу все захопили... А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)... Ти почитай скільки було персів у військах Дарія Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів Скільки було греків у військах Олександра Македонського.... А коли надоїсть цікавитись давньою історієї - то перейди до менш давньої і поцікався скільки було українських полків у Мазепи і скільки українських полків у Петра 1 в битві під Полтавою - як взнаєш - прозрієш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і.. так що не тре ляля ...
С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.
Как раз с этого времени началась вторая послевоенная волна.(падения рождаемости) Где вновь, в ранге угнетаемых, оказались этнические украинцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться.
Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым.
zРадио написав:Это вообще не показатель. Показатель - это статистика по демографии!
Ану давай просвети, яким темпом повинно зростати наслення, і що буде через 100, 200 років такого зростання? Чому населення України повинно бути 70 млн, а не 30? Що Совок зробив з природою, за 70 років, і що з нею буде через 100, при таких темпах забрудення? Давай, не соромся, топ-менеджер.
Вот тебе динамика населения США - процветающей, богатой, образованной страны с высокой продолжительностью и качеством жизни. Как видно, никакой депопуляции с начала 1990-х не происходит - наоборот, прирост лишь усилился. Поэтому все твои фантазии о том, что Украина и Прибалтика "в общем тренде" - неумелая ура-патриотическая пропаганда и забалтывание реальной проблемы!
А вот тебе еще один интересный график - потребление электроэнергии на человека по странам. Как видно, больше, чем в США, потребляют лишь в сверх-холодных (Норвегия, Швеция, Канада) и сверх-жаркой (ОАЭ) странах. Ох уж эти триклятые американцы - так засрать природу энергетикой