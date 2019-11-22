Додано: Суб 23 лис, 2019 19:36

budivelnik написав: 1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)?

Не чув - і я не чув

2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає?

Не чув - і я нечув

На відміну від педерації,якій всюди щось треба...



От і виходить

Канада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життя

москалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати...

Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй. 1 Ти чув колись про Канадський Світ чи Канадське православья(католицизм-протестантизм чи мусульманизм)?Не чув - і я не чув2 Ти чув колись , що Канада вкрала в когось землю бо їй не вистарчає?Не чув - і я нечувНа відміну від педерації,якій всюди щось треба...От і виходитьКанада - обмежує вїзд на свою територію всіх і вся (за виключення суперпрофесіоналів у своїх галузях) - бо має один з найвищих рівнів життямоскалики - раді коли з депресивного ОРДЛО до них на Далекий Схід навіть з доплатою не дуже хочуть їхати...Зате апломбу в карликопутів і їх прихлєбатєлів в твоєму лиці-хоч задницею жуй.

В огороде бузина, в Киеве дядька (с) Сам зачем-то приплел плотность населения, зашкварился и спрыгнул на "русский мир"Оказывается, что уже не плотность населения влияет, а то, что у него в головеМолодец, хоть что-то уже понял.Остается ответить на вопрос, с которого ты сам и начал: хорошо это, или плохо - уменьшение плотности населения Прибалтики, благоприятной климатической зоны в Европе, являющейся самым населенным континентом на планете.PS: прихлебатель карлика - это ты. Именно ты продвигаешь антиукраинскую повестку, в которой "армовир" - более важная задача, чем борьба с депопуляцией, эмиграцией и нищетой!