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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4714471547164717
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:13

  freeze написав:
flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...


С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.


Не зовсім так. Народжуваність знижувалась всі 80-ті, населення старішало.
Так 1925 року народжуваність в середньому становила 5,4 дітей, 1941 року – 3,8 дітей, 1950 року – 2,8 дітей, 1962 року – 2,14 дітей. Остання цифра коефіцієнту фертильності є необхідною для мінімального рівня відтворення населення в розвинених країнах (2,1). Наступні роки він знизився ще більше (1,84 у 1990 році, 1,11 у 2000 році). https://mtt.in.ua/ist-ukr_1991-2010_dem ... a-1990-ti/

Проте із серед. 1960-х рр. у зв’язку із подальшим зниженням народжуваності, припиненням зниження смертності, а також постарінням населення величина середньорічного приросту людності скоротилася. Поступове зниження темпів приросту спостерігалося й у 1970-х рр., а особливо інтенсивно — у 1980-ті рр. (див. табл. 8). 1948—58 середньорічний темп приросту населення України становив 1,6 %, 1959—69 — 1,1, 1970—78 — 0,6 і 1979—88 — 0,3 %. Зумовлено це переважно зниженням природного приросту. Так, якщо 1948—58 середньорічний природний приріст становив 514,1 тис. осіб, 1959—69 — 424,3 тис., 1970—78 — 263,6 тис., то 1979—88 — лише 179,5 тис. осіб. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... .%203.%202
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:17

  budivelnik написав:
  shapo написав:Для очередного "знатока" истории.
Це тільки євреї по всьому світу все захопили...
А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...
Ти почитай скільки було персів у військах Дарія
Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів.

Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории.
Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми.
Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто.
PS А евреев зачем в очередной раз приплел?
Ответить нечего или из-за природного антисемитизма?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:20

Ой+

Коэффициенты штука важная.
Но против абсолютных цифр не попрёшь.
Такое теперь может только снится.

1979 (январь) ↗262 436 227
1985 (январь) ↗276 300 000
1989 (январь) ↗286 700 000
1991 (декабрь) ↗294 008 571


Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:31

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А вот тебе еще один интересный график - потребление электроэнергии на человека по странам. Как видно, больше, чем в США, потребляют лишь в сверх-холодных (Норвегия, Швеция, Канада) и сверх-жаркой (ОАЭ) странах.
Ох уж эти триклятые американцы - так засрать природу энергетикой

https://impactlab.media/2019/04/05/top- ... v-planeti/
Очевидно, що найшвидше та найбільше витрачають природні ресурси розвинуті країни — ті, в яких працюють фабрики, заводи, підприємства. США та Південна Корея мають найгірші показники у цій сфері, а от Канада — найбільш відповідальна серед масштабних світових економік.

Щільність населення США така, як і в прибалтів, а майже половина приросту населення за рахунок мігрантів.
Що ти хотів довести - що в світового лідера теж проблеми з населенням? Так подивись на Японію, де немає мігрантів.
Немає ніякого зв'язку з економікою і приростом населення, якщо виключити мігрантів і емігрантів, набагато більший зв'язок з релігією і традиціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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