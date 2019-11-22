Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і.. так що не тре ляля ...
С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.
Не зовсім так. Народжуваність знижувалась всі 80-ті, населення старішало.
Так 1925 року народжуваність в середньому становила 5,4 дітей, 1941 року – 3,8 дітей, 1950 року – 2,8 дітей, 1962 року – 2,14 дітей. Остання цифра коефіцієнту фертильності є необхідною для мінімального рівня відтворення населення в розвинених країнах (2,1). Наступні роки він знизився ще більше (1,84 у 1990 році, 1,11 у 2000 році). https://mtt.in.ua/ist-ukr_1991-2010_dem ... a-1990-ti/
Проте із серед. 1960-х рр. у зв’язку із подальшим зниженням народжуваності, припиненням зниження смертності, а також постарінням населення величина середньорічного приросту людності скоротилася. Поступове зниження темпів приросту спостерігалося й у 1970-х рр., а особливо інтенсивно — у 1980-ті рр. (див. табл. . 1948—58 середньорічний темп приросту населення України становив 1,6 %, 1959—69 — 1,1, 1970—78 — 0,6 і 1979—88 — 0,3 %. Зумовлено це переважно зниженням природного приросту. Так, якщо 1948—58 середньорічний природний приріст становив 514,1 тис. осіб, 1959—69 — 424,3 тис., 1970—78 — 263,6 тис., то 1979—88 — лише 179,5 тис. осіб. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... .%203.%202
Це тільки євреї по всьому світу все захопили... А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)... Ти почитай скільки було персів у військах Дарія Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів.
Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории. Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми. Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто. PS А евреев зачем в очередной раз приплел? Ответить нечего или из-за природного антисемитизма?