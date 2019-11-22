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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4714471547164717 Додано: Суб 23 лис, 2019 20:13 freeze написав: flyman написав: в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..

так що не тре ляля ...



С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году. С чем не было в СССР в 80-х годах проблем, так это с демографией, наблюдался достаточно быстрый рост населения, и максимум населения был достигнут в 1991 году.



Не зовсім так. Народжуваність знижувалась всі 80-ті, населення старішало.

https://mtt.in.ua/ist-ukr_1991-2010_dem ... a-1990-ti/



Проте із серед. 1960-х рр. у зв’язку із подальшим зниженням народжуваності, припиненням зниження смертності, а також постарінням населення величина середньорічного приросту людності скоротилася. Поступове зниження темпів приросту спостерігалося й у 1970-х рр., а особливо інтенсивно — у 1980-ті рр. (див. табл. . 1948—58 середньорічний темп приросту населення України становив 1,6 %, 1959—69 — 1,1, 1970—78 — 0,6 і 1979—88 — 0,3 %. Зумовлено це переважно зниженням природного приросту. Так, якщо 1948—58 середньорічний природний приріст становив 514,1 тис. осіб, 1959—69 — 424,3 тис., 1970—78 — 263,6 тис., то 1979—88 — лише 179,5 тис. осіб. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/ ... .%203.%202 Так 1925 року народжуваність в середньому становила 5,4 дітей, 1941 року – 3,8 дітей, 1950 року – 2,8 дітей, 1962 року – 2,14 дітей. Остання цифра коефіцієнту фертильності є необхідною для мінімального рівня відтворення населення в розвинених країнах (2,1). Наступні роки він знизився ще більше (1,84 у 1990 році, 1,11 у 2000 році).Проте із серед. 1960-х рр. у зв’язку із подальшим зниженням народжуваності, припиненням зниження смертності, а також постарінням населення величина середньорічного приросту людності скоротилася. Поступове зниження темпів приросту спостерігалося й у 1970-х рр., а особливо інтенсивно — у 1980-ті рр. (див. табл.. 1948—58 середньорічний темп приросту населення України становив 1,6 %, 1959—69 — 1,1, 1970—78 — 0,6 і 1979—88 — 0,3 %. Зумовлено це переважно зниженням природного приросту. Так, якщо 1948—58 середньорічний природний приріст становив 514,1 тис. осіб, 1959—69 — 424,3 тис., 1970—78 — 263,6 тис., то 1979—88 — лише 179,5 тис. осіб. Не зовсім так. Народжуваність знижувалась всі 80-ті, населення старішало. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2974 З нами з: 19.04.12 Подякував: 37 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 20:17 budivelnik написав: shapo написав: Для очередного "знатока" истории. Для очередного "знатока" истории. Це тільки євреї по всьому світу все захопили...

А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...

Ти почитай скільки було персів у військах Дарія

Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів. Це тільки євреї по всьому світу все захопили...А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...Ти почитай скільки було персів у військах ДаріяСкільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів.

Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории.

Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми.

Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто.

PS А евреев зачем в очередной раз приплел?

Ответить нечего или из-за природного антисемитизма? Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории.Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми.Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто.PS А евреев зачем в очередной раз приплел?Ответить нечего или из-за природного антисемитизма? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2353 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 20:20 Ой+



Коэффициенты штука важная.

Но против абсолютных цифр не попрёшь.

Такое теперь может только снится.



1979 (январь) ↗262 436 227

1985 (январь) ↗276 300 000

1989 (январь) ↗286 700 000

1991 (декабрь) ↗294 008 571





Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13642 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3768 раз. Подякували: 5567 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4714471547164717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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