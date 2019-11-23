Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А вот тебе еще один интересный график - потребление электроэнергии на человека по странам. Как видно, больше, чем в США, потребляют лишь в сверх-холодных (Норвегия, Швеция, Канада) и сверх-жаркой (ОАЭ) странах. Ох уж эти триклятые американцы - так засрать природу энергетикой
Очевидно, що найшвидше та найбільше витрачають природні ресурси розвинуті країни — ті, в яких працюють фабрики, заводи, підприємства. США та Південна Корея мають найгірші показники у цій сфері, а от Канада — найбільш відповідальна серед масштабних світових економік.
Щільність населення США така, як і в прибалтів, а майже половина приросту населення за рахунок мігрантів. Що ти хотів довести - що в світового лідера теж проблеми з населенням? Так подивись на Японію, де немає мігрантів. Немає ніякого зв'язку з економікою і приростом населення, якщо виключити мігрантів і емігрантів, набагато більший зв'язок з релігією і традиціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:С другой стороны))) Критикую Переса за категоричность суждений, а сам.. Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины... У кого какие соображения?
Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов. Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами.
КГм... Эти же люди ранее голосовали за ПАПа. Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами? Так тогда они, как минимум, ими же и были.
Но, по-моему, всё не так. Обыватели ... Как были такими и останутся. И ничего в этом нет страшного)))
Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.
По люмпенам согласен с Вами, а по "реваншу Юго-Востока" со Starikan"ом. По "отдельной западной Украине" - в жизни всё возможно, но маловероятно. Но если даже такое произошло бы, перспектив у такого образования не вижу. Не думаю, что в гос-во с пусть даже несколькими миллионами населения кто-то станет инвестировать. Будут по-прежнему ездить на заработки, возможно, будет более-менее развитый туризм. Если примут в ЕС, то будет то же, что с прибалтами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?
Зараз скорочується, і, як на мене, це краще, ніж зростання.
zРадио написав:Ксенофобия из тебя так и прет! А США растут за счет афро- и латиноамериканцев. И что с того???
Возвращаясь к нам - расти на 4% (в 80-х) это лучше, или хуже, чем падать на 5% (в 90-х) и на 7% (в 2000-х)?
Давай, уже, скажи - ты 3-й раз избегаешь ответа на вопрос!
Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів? Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?
Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.
lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Грета, ты?
PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!