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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47154716471747184719>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:20

Ой+

Коэффициенты штука важная.
Но против абсолютных цифр не попрёшь.
Такое теперь может только снится.

1979 (январь) ↗262 436 227
1985 (январь) ↗276 300 000
1989 (январь) ↗286 700 000
1991 (декабрь) ↗294 008 571


Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:31

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А вот тебе еще один интересный график - потребление электроэнергии на человека по странам. Как видно, больше, чем в США, потребляют лишь в сверх-холодных (Норвегия, Швеция, Канада) и сверх-жаркой (ОАЭ) странах.
Ох уж эти триклятые американцы - так засрать природу энергетикой

https://impactlab.media/2019/04/05/top- ... v-planeti/
Очевидно, що найшвидше та найбільше витрачають природні ресурси розвинуті країни — ті, в яких працюють фабрики, заводи, підприємства. США та Південна Корея мають найгірші показники у цій сфері, а от Канада — найбільш відповідальна серед масштабних світових економік.

Щільність населення США така, як і в прибалтів, а майже половина приросту населення за рахунок мігрантів.
Що ти хотів довести - що в світового лідера теж проблеми з населенням? Так подивись на Японію, де немає мігрантів.
Немає ніякого зв'язку з економікою і приростом населення, якщо виключити мігрантів і емігрантів, набагато більший зв'язок з релігією і традиціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:34

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.


Проблема була в тому і зараз іде по колу, що вже у 80-ті суттєво знижувався % людей працездатного віку:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:40

  freeze написав:Ой+

Коэффициенты штука важная.
Но против абсолютных цифр не попрёшь.
Такое теперь может только снится.

1979 (январь) ↗262 436 227
1985 (январь) ↗276 300 000
1989 (январь) ↗286 700 000
1991 (декабрь) ↗294 008 571


Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.

Так Совок зростав за рахунок Середньої Азії на 9%, в Україні за це десятиліття вісімдесятих було зростання на 4%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:52

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав:С другой стороны)))
Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..
Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...
У кого какие соображения?

Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов.
Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами.

КГм...
Эти же люди ранее голосовали за ПАПа.
Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами?
Так тогда они, как минимум, ими же и были.

Но, по-моему, всё не так.
Обыватели ...
Как были такими и останутся.
И ничего в этом нет страшного)))

Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.

По люмпенам согласен с Вами, а по "реваншу Юго-Востока" со Starikan"ом.
По "отдельной западной Украине" - в жизни всё возможно, но маловероятно. Но если даже такое произошло бы, перспектив у такого образования не вижу. Не думаю, что в гос-во с пусть даже несколькими миллионами населения кто-то станет инвестировать. Будут по-прежнему ездить на заработки, возможно, будет более-менее развитый туризм. Если примут в ЕС, то будет то же, что с прибалтами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 20:59

  lapay написав:
  freeze написав:Ой+

Коэффициенты штука важная.
Но против абсолютных цифр не попрёшь.
Такое теперь может только снится.

1979 (январь) ↗262 436 227
1985 (январь) ↗276 300 000
1989 (январь) ↗286 700 000
1991 (декабрь) ↗294 008 571


Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.

Так Совок зростав за рахунок Середньої Азії на 9%, в Україні за це десятиліття вісімдесятих було зростання на 4%.


А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:00

  lapay написав:Так Совок зростав за рахунок Середньої Азії на 9%, в Україні за це десятиліття вісімдесятих було зростання на 4%.


Ксенофобия из тебя так и прет! А США растут за счет афро- и латиноамериканцев. И что с того???

Возвращаясь к нам - расти на 4% (в 80-х) это лучше, или хуже, чем падать на 5% (в 90-х) и на 7% (в 2000-х)?

Давай, уже, скажи - ты 3-й раз избегаешь ответа на вопрос!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:07

  freeze написав:
  lapay написав:в Україні за це десятиліття вісімдесятих було зростання на 4%.


А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?

Вы не поняли.
В совке все было плохо, даже если хорошо.
А в незалежной все хорошо, даже если плохо. А после майдана так вообще всеобщее счастье наступило.
Востаннє редагувалось M-A-X в Суб 23 лис, 2019 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?

Зараз скорочується, і, як на мене, це краще, ніж зростання.
  zРадио написав:Ксенофобия из тебя так и прет! А США растут за счет афро- и латиноамериканцев. И что с того???

Возвращаясь к нам - расти на 4% (в 80-х) это лучше, или хуже, чем падать на 5% (в 90-х) и на 7% (в 2000-х)?

Давай, уже, скажи - ты 3-й раз избегаешь ответа на вопрос!

Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?
Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:19

  lapay написав:Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?


Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.

  lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.


Грета, ты? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!
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