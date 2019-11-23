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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:07
freeze написав: lapay написав:
в Україні за це десятиліття вісімдесятих було зростання на 4%.
А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?
Вы не поняли.
В совке все было плохо, даже если хорошо.
А в незалежной все хорошо, даже если плохо. А после майдана так вообще всеобщее счастье наступило.
Востаннє редагувалось M-A-X
в Суб 23 лис, 2019 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:09
freeze написав:
А сейчас насколько за десятилетие растёт, если тогда рост на 4 процента было плохо ?
Зараз скорочується, і, як на мене, це краще, ніж зростання.
zРадио написав:
Ксенофобия из тебя так и прет! А США растут за счет афро- и латиноамериканцев. И что с того???
Возвращаясь к нам - расти на 4% (в 80-х) это лучше, или хуже, чем падать на 5% (в 90-х) и на 7% (в 2000-х)?
Давай, уже, скажи - ты 3-й раз избегаешь ответа на вопрос!
Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?
Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:19
lapay написав:
Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?
Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.
lapay написав:
Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Грета, ты?
PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:30
zРадио написав:
Это ты скажи, причем здесь твоя ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.
Бо ми живимо в Україні, і порівнювати треба з УРСР.
zРадио написав:
PS: плотность у нас небольшая - это полнейший бред! Карпаты не нужно рубить, мусорный завод во Львове построить... для начала...
Буде, як в Канаді чи Ісландії, тоді і скажеш - небагато. Це взагалі дурні розмови - народжуваність вже може і не повернутись на старі цифри природнього відтворення, хіба що на новому рівні розвитку науки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:33
У лапая явно каша в голове.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:37
lapay написав:
Бо ми живимо в Україні, і порівнювати треба з УРСР.
Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...
lapay написав:
Буде, як в Канаді чи Ісландії, тоді і скажеш - небагато. Це взагалі дурні розмови - народжуваність вже може і не повернутись на старі цифри природнього відтворення, хіба що на новому рівні розвитку науки.
Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:38
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
Для очередного "знатока" истории.
Це тільки євреї по всьому світу все захопили...
А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...
Ти почитай скільки було персів у військах Дарія
Скільки монголів у військах Чінгізхана чи Батия і що в його військах робили дружини русських князів.
Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории.
Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми.
Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто.
PS А евреев зачем в очередной раз приплел?
Ответить нечего или из-за природного антисемитизма?
що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?
Чи ти про Мокшу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:42
ЛАД написав: detroytred написав: Starikan написав:
Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов.
Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами.
КГм...
Эти же люди ранее голосовали за ПАПа.
Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами?
Так тогда они, как минимум, ими же и были.
Но, по-моему, всё не так.
Обыватели ...
Как были такими и останутся.
И ничего в этом нет страшного)))
Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.
По люмпенам согласен с Вами, а по "реваншу Юго-Востока" со Starikan"ом.
По "отдельной западной Украине"
- в жизни всё возможно, но маловероятно. Но если даже такое произошло бы, перспектив у такого образования не вижу. Не думаю, что в гос-во с пусть даже несколькими миллионами населения кто-то станет инвестировать. Будут по-прежнему ездить на заработки, возможно, будет более-менее развитый туризм. Если примут в ЕС, то будет то же, что с прибалтами.
так Перес де Ку тільки возрадуєцця і побіжить мити дупи цивілізованим европейцям
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:46
zРадио написав: lapay написав:
Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?
Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.
lapay написав:
Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
Грета, ты?
PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!
ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:50
flyman написав:
що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?
Чи ти про Мокшу?
В улус Джучи входил Киев, Чернигов, Переяслав. Правобережная Украина с Данилой Галицким не входила в состав улуса, но дань монголам платила также.
Монголы вообще нигде не сидели и сами не собирали дань - это делали местные князья.
А если они этого не делали получали набег.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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