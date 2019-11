Додано: Суб 23 лис, 2019 21:38

shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Для очередного "знатока" истории. Для очередного "знатока" истории. Це тільки євреї по всьому світу все захопили...

А от монголам так не вдалось (та й по кількості-скільки там тієї монголії)...

Ти почитай скільки було персів у військах Дарія

Когда расскажешь где свою чушь прочитал тогда и отвечу, "знаток" истории.

Русские князья как и причисляемые ныне к украинским с удовольствием грабили друг друга присваивая чужие земли заключая союзы с монголам и и против них с литовцами и венграми.

Вот только это не опровергает твою чушь о том, что не Монголы с Бату и Субудаем завоевали Русь, а неизвестно кто.

PS А евреев зачем в очередной раз приплел?

що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?

Чи ти про Мокшу? що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?Чи ти про Мокшу?

