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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 21:51
flyman написав:
ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Ты вообще следишь за дискуссией? Я не приводил данные по СССР! Я приводил данные по Украине - отдельно и в сравнении с другими странами - тоже каждой в отдельности!
Так что залезь, откуда вылез
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:54
shapo написав: flyman написав:
що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?
Чи ти про Мокшу?
В улус Джучи входил Киев, Чернигов, Переяслав. Правобережная Украина с Данилой Галицким не входила в состав улуса, но дань монголам платила также.
Монголы вообще нигде не сидели и сами не собирали дань - это делали местные князья.
А если они этого не делали получали набег.
яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:
18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?
п.с.
тобто "завоювали лише Київську Русь", Червона Русь платила лише данину і то не
довго, як васал, а Білу Русь не і завоювували.
А от Мокша була улусом 300+ років.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 21:57
flyman написав:
ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
flyman написав:
в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:01
M-A-X написав: flyman написав:
ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
flyman написав:
в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:02
flyman написав:
яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:
18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?
Раньше налогов было меньше.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:03
flyman написав: M-A-X написав: flyman написав:
ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
flyman написав:
в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.
П.С.
Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно. :)
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