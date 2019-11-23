RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4716471747184719
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:51

  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.


Ты вообще следишь за дискуссией? Я не приводил данные по СССР! Я приводил данные по Украине - отдельно и в сравнении с другими странами - тоже каждой в отдельности!

Так что залезь, откуда вылез :mrgreen: А как захочешь подключиться, внимательно изучи форум
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 02.05.18
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:54

  shapo написав:
  flyman написав:що значить "завоювали Русь", тут сидів їх уряд, Галичина була улусом?
Чи ти про Мокшу?

В улус Джучи входил Киев, Чернигов, Переяслав. Правобережная Украина с Данилой Галицким не входила в состав улуса, но дань монголам платила также.
Монголы вообще нигде не сидели и сами не собирали дань - это делали местные князья.
А если они этого не делали получали набег.

яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:

18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?

п.с.
тобто "завоювали лише Київську Русь", Червона Русь платила лише данину і то не
довго, як васал, а Білу Русь не і завоювували.
А от Мокша була улусом 300+ років.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16727
З нами з: 09.03.14
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:57

  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
  flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...
M-A-X
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:01

  M-A-X написав:
  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
  flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16727
З нами з: 09.03.14
Подякував: 978 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:02

  flyman написав:яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:

18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?

Раньше налогов было меньше.
M-A-X
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:03

  flyman написав:
  M-A-X написав:
  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
  flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).

Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.
П.С.
Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно. :)
M-A-X
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4716471747184719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, shapo, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15927)
23.11.2019 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.