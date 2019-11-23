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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47164717471847194720>
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:37

  lapay написав:Бо ми живимо в Україні, і порівнювати треба з УРСР.


Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...

  lapay написав:Буде, як в Канаді чи Ісландії, тоді і скажеш - небагато. Це взагалі дурні розмови - народжуваність вже може і не повернутись на старі цифри природнього відтворення, хіба що на новому рівні розвитку науки.


Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:46

  zРадио написав:
  lapay написав:Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?


Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.

  lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.


Грета, ты? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!

ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:51

  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.


Ты вообще следишь за дискуссией? Я не приводил данные по СССР! Я приводил данные по Украине - отдельно и в сравнении с другими странами - тоже каждой в отдельности!

Так что залезь, откуда вылез :mrgreen: А как захочешь подключиться, внимательно изучи форум
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:01

  M-A-X написав:
  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
  flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:02

  flyman написав:яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:

18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?

Раньше налогов было меньше.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:03

  flyman написав:
  M-A-X написав:
  flyman написав:ти що хворий?
мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:
  flyman написав:в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..
так що не тре ляля ...

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).

Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.
П.С.
Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно. :)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:09

  M-A-X написав:Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.
П.С.
Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно. :)

та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).
Чомусь лапай "правильно розуміє", про що саме йшла мова в контексті демографії.
А шапо, зрадіо, лад і макс, у них: "понята неправильно."

В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2019 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:11

  flyman написав:та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

На этих "европейцах" от коррупции и воровства пробы ставить негде
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь!
Це ще хто і що несе...
Густота населення України — 70 особи/км² (2019).
Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км².
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:13

  shapo написав:
  flyman написав:та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

На этих "европейцам" от коррупции и воровства пробы ставить негде

Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:
Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)
Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лис, 2019 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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