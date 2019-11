Форуми / Казна: бюджет, податки,

Додано: Суб 23 лис, 2019 21:37 lapay написав: Бо ми живимо в Україні, і порівнювати треба з УРСР.

Бо ми живимо в Україні, і порівнювати треба з УРСР.



Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...



lapay написав: Буде, як в Канаді чи Ісландії, тоді і скажеш - небагато. Це взагалі дурні розмови - народжуваність вже може і не повернутись на старі цифри природнього відтворення, хіба що на новому рівні розвитку науки.



Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига... Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига... zРадио

Ти .., топ-менеджер? При чому тут ксенофобія до цифр по народжуванноті для різних країн чи народів?



Это ты скажи, причем здесь ксенофобия, когда говоря о населении СССР, ты подчеркиваешь, за счет кого оно росло, за счет кого - не росло.



lapay написав: Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.



Грета, ты?



Грета, ты?

PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! А для улучшения экологии - Карпаты не нужно вырубать и мусорный завод во Львове построить... для начала... Еще не помешает с олигархов, которым принадлежит промышленность, спрашивать строго, а не так, как ты - поощрять их вседозволенность и коррупцию!

ти що хворий?

ти що хворий?

мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16731 З нами з: 09.03.14 Подякував: 978 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 21:51 flyman написав: ти що хворий?

мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець. ти що хворий?мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.



Ты вообще следишь за дискуссией? Я не приводил данные по СССР! Я приводил данные по Украине - отдельно и в сравнении с другими странами - тоже каждой в отдельности!



Повідомлень: 4217 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 22:01 M-A-X написав: flyman написав: ти що хворий?

мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець. ти що хворий?мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:

flyman написав: в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..

так що не тре ляля ...

так що не тре ляля ...

в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..так що не тре ляля ... Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР

А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСРА от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і вдуші лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені). Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Суб 23 лис, 2019 22:02 flyman написав: яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:

18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?



18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори? яка величина дані була 10% від доходу, чи як зара:18ПДФО + 1.5 ВС + 22% ПФ, +20% НДВ, +акцизи, +земельна рента + і інші податки та збори?

мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець. ти що хворий?мова йшла, що в Украні проблеми з демографію почалися у 80і, ти привів дані за весь СРСР, тобі тицьнули мордою в те, що там були ще 14 республік, і ріст давали в основному республіки Азії з мусульманським населенням. Далі в тебе появилися ксенофобія. Або троль, або психічно хворий, або ольгінець. Або психічно хворий троль ольгінець.

Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:

flyman написав: в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..

так що не тре ляля ...

в СРСР почалися проблеми з демографією у 80і..так що не тре ляля ... Главное сам насрал, а потом ищет виноватых:

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСР

А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в

мова про Україну в мене, яка була тоді частною СРСРА от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і вдуші лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).

Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.

П.С.

П.С.

Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.П.С.Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно.

та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

Чомусь лапай "правильно розуміє", про що саме йшла мова в контексті демографії.

А шапо, зрадіо, лад і макс, у них: "понята неправильно."



та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).Чомусь лапай "правильно розуміє", про що саме йшла мова в контексті демографії.А шапо, зрадіо, лад і макс, у них: "понята неправильно."В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Суб 23 лис, 2019 22:11 flyman написав: та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

Додано: Суб 23 лис, 2019 22:11 Re: Політичні дискусії zРадио написав: PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь!

Густота населення України — 70 особи/км² (2019).

Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км². Це ще хто і що несе... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

Додано: Суб 23 лис, 2019 22:13 shapo написав: flyman написав: та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

На этих "европейцам" от коррупции и воровства пробы ставить негде На этих "европейцам" от коррупции и воровства пробы ставить негде

Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:

Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)

Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами). Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

