lapay написав: zРадио написав: Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным... Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...

Ага, ти ще знову згадай про ксенофобію.

zРадио написав: Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига... Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...

Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі. Ага, ти ще знову згадай про ксенофобію.Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі.



я вище писав, ще раз повторю

flyman написав: В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить все через "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти і Майдани. В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить все через "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти і Майдани. я вище писав, ще раз повторю

