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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:14
zРадио написав:
Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...
Ага, ти ще знову згадай про ксенофобію.
zРадио написав:
Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...
Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:15
flyman написав: M-A-X написав:
Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке.
П.С.
Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно. :)
та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).
Чомусь лапай "правильно розуміє", про що саме йшла мова в контексті демографії.
А шапо, зрадіо, лад і макс, у них: "понята неправильно."
В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти.
zРадио писал "при СССР", Вы потом написали "в СССР".
А потом упомянули и Китай.
Не льстите ему, лапай вообще нифига не понимает, вместе с будивельником.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:16
lapay написав: zРадио написав:
Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...
Ага, ти ще знову згадай про ксенофобію.
zРадио написав:
Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...
Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі.
Вы так договоритесь, что голодомор был во благо.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:17
lapay написав: zРадио написав:
Ты слился. Население СССР в целом росло и население УССР в частности росло. Так что твой комментарий про Среднюю Азию был, мягко скажем, ненужным...
Ага, ти ще знову згадай про ксенофобію.
zРадио написав:
Дурные разговоры - это разглагольствовать об избытке населения. Не знаю твой возраст, но допустим, что средний - будешь призывать своих детей не рожать? А то нас же так дофига...
Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі.
я вище писав, ще раз повторю
flyman написав:
В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить все через "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти і Майдани.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 23 лис, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:17
flyman написав: shapo написав: flyman написав:
та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).
На этих "европейцам" от коррупции и воровства пробы ставить негде
Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:
Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)
Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Какая демократия в Европе 17 века?
Сколько демократии Европа принесла добра индейцам Америки?
А тоталитарные режимы Европы 20 века откуда взялись?
Востаннє редагувалось M-A-X
в Суб 23 лис, 2019 22:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:17
M-A-X написав:
Вы так договоритесь, что голодомор был во благо.
Заткнись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:20
flyman написав:
Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:
Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)
Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Вот только кем были украинцы в Речи Посполитой да и она сколько разделов пережила?
И чем так сильно власть в европейской Франции в 17-18 веке так сильно отличалась от азиатской России?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:21
M-A-X написав: flyman написав: shapo написав:
На этих "европейцам" от коррупции и воровства пробы ставить негде
Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:
Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)
Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Какая демократия в Европе 17 века?
Сколько демократии Европа принесла добра индейцам Америки?
А тоталитарные режимы Европы 20 века откуда взялись?
тобто ти не розумієш історії, не знаєш, що таке магдебурзьке право, республіки і т.д...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:21
flyman написав:
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Без роду и племени? А может это ты - манкурт, вычеркнувший из своей истории 70 лет?? Причем те 70 лет, которые предыдущих 7 веков стОят! Не потому, что это "вя-ли-кий СССР", а потому что на эти 70 лет пришлось изобретение и строительство 90% того, что тебя делает человеком!
Безопасное жилье с системами отопления, водоснабжения и канализации. Повсеместная электрификация и телефонизация. Публичный транспорт. Система общедоступного образования. Система скорой, первичной и вторичной медпомощи.
Радио и телевидение...
А ты ментально застрял в Хаті на Пріорці и криївках ЗУ, как будто ничего, кроме этого, не самого 1991-го не происходило!
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Додано: Суб 23 лис, 2019 22:23
zРадио написав: flyman написав:
А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в
душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).
Без роду и племени? А может это ты - манкурт, вычеркнувший из своей истории 70 лет?? Причем те 70 лет, которые предыдущих 7 веков стОят! Не потому, что это "вя-ли-кий СССР", а потому что на эти 70 лет пришлось изобретение и строительство 90% того, что тебя делает человеком!
Безопасное жилье с системами отопления, водоснабжения и канализации. Повсеместная электрификация и телефонизация. Публичный транспорт. Система общедоступного образования. Система скорой, первичной и вторичной медпомощи.
Радио и телевидение...
А ты ментально застрял в Хаті на Пріорці и криївках ЗУ, как будто ничего, кроме этого, не самого 1991-го не происходило!
ну да без КПРС цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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