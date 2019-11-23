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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4717471847194720
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:25

  flyman написав:та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).

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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:26

  flyman написав:ну да без КП(б) цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя


В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:27

  flyman написав:
  M-A-X написав:
  flyman написав:Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління:
Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція)
Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).

Какая демократия в Европе 17 века?
Сколько демократии Европа принесла добра индейцам Америки?
А тоталитарные режимы Европы 20 века откуда взялись?

тобто ти не розумієш історії, не знаєш, що таке магдебурзьке право, республіки і т.д...

То есть ты не знаешь, сколько индейцев вырезала Европа?
Главное, такая вся демократическая из себя.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:41

  lapay написав:
  zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод

Я просто оставлю этот тут:
  lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:18

  zРадио написав:
  flyman написав:ну да без КП(б) цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя


В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!

тобто б не було би СРСР, стався би розрив часу і простору.
демагог ти. і троль. і провокатор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 23:21

  M-A-X написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод

Я просто оставлю этот тут:
  lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.

ще один маніпулятор, не може відрізнити реальні репресії і голод від того, що людина має думку, що перенаселення зло (мабуть тоді тре заборонити презервативи, аборти і обмежити медицину, щоб більше рожали)

ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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