Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
flyman написав:Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління: Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція) Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Какая демократия в Европе 17 века? Сколько демократии Европа принесла добра индейцам Америки? А тоталитарные режимы Европы 20 века откуда взялись?
тобто ти не розумієш історії, не знаєш, що таке магдебурзьке право, республіки і т.д...
То есть ты не знаешь, сколько индейцев вырезала Европа? Главное, такая вся демократическая из себя.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод
Я просто оставлю этот тут:
lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод
Я просто оставлю этот тут:
lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
ще один маніпулятор, не може відрізнити реальні репресії і голод від того, що людина має думку, що перенаселення зло (мабуть тоді тре заборонити презервативи, аборти і обмежити медицину, щоб більше рожали)
ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/