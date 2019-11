Додано: Суб 23 лис, 2019 23:18

zРадио написав: flyman написав: ну да без КП(б) цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя ну да без КП(б) цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя



В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм! В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!

тобто б не було би СРСР, стався би розрив часу і простору.

демагог ти. і троль. і провокатор тобто б не було би СРСР, стався би розрив часу і простору.демагог ти. і троль. і провокатор

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/