Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
flyman написав:Ще раз, для тупих, основний розділ по системі управління: Європа - демоктратичні традиції управління (Україна переважно була в Речі Посполитій, тому демократична традиція) Азія - авторитарні/деспотизм (принесена татаро-монголами).
Какая демократия в Европе 17 века? Сколько демократии Европа принесла добра индейцам Америки? А тоталитарные режимы Европы 20 века откуда взялись?
тобто ти не розумієш історії, не знаєш, що таке магдебурзьке право, республіки і т.д...
То есть ты не знаешь, сколько индейцев вырезала Европа? Главное, такая вся демократическая из себя.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод
Я просто оставлю этот тут:
lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод
Я просто оставлю этот тут:
lapay написав:Я за скорочення населення України, якщо ти і досі не зрозумів. В нас завелика щільність населення, від якої страждає екологія.
ще один маніпулятор, не може відрізнити реальні репресії і голод від того, що людина має думку, що перенаселення зло (мабуть тоді тре заборонити презервативи, аборти і обмежити медицину, щоб більше рожали)
ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:В том то и дело, что это не "было бы", а "было"! Но ты это вычеркнул, как будто не было. Плюешь в собственную историю, в наследие собственных родителей и пра-родителей - самый настоящий манкуртизм!
тобто б не було би СРСР, стався би розрив часу і простору. демагог ти. і троль. і провокатор
Наперсточник ты неумелый! Я говорю о том, что вычеркнули из истории Украины хулители совка - образование, науку, промышленность, инфраструктуру, космос, победу над нацизмом. Из-за этих манкуртов остались лишь репрессии, Голодомор, русификация и прочее пораженческое наследие
Знову ти видумуєш і живеш в своїх фантазіях і приписуєш іншим всяку маячню.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
detroytred написав:С другой стороны))) Критикую Переса за категоричность суждений, а сам.. Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины... У кого какие соображения?
Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов. Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами.
КГм... Эти же люди ранее голосовали за ПАПа. Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами? Так тогда они, как минимум, ими же и были. Но, по-моему, всё не так. Обыватели ... Как были такими и останутся. И ничего в этом нет страшного))) Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.
1) Как хочу, так и очерняю, я не претендент на депутатский пост 2) Они были тогда и остались люмпенами, вперившимися в плюсы и смакующими чернуху найемов-бигусов-шариев-дубинских. Да и насчет "этих же людей" - я бы не утверждал так категорично. 3) Люмпен в моем понимании - не обязательно зубожилий, таковых, надеюсь не 73%. 4) Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
flyman написав:....... ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба.
Мы сейчас довольно быстро возвращаемся к аграрному производству. Следует ожидать роста рождаемости?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.