Додано: Нед 24 лис, 2019 00:25

detroytred написав: Starikan написав: detroytred написав: С другой стороны)))

Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..

Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...

У кого какие соображения? С другой стороны)))Критикую Переса за категоричность суждений, а сам..Так может ошибаюсь с маловероятностью отдельной западной Украины...У кого какие соображения? Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов.

Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами. Я не вижу "реванша Юго-Востока", о котором говорит Дроздов.Я вижу реванш общеукраинского люмпена. Который был мобилизован ущемленными Петей олигархами. КГм...

Эти же люди ранее голосовали за ПАПа.

Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами?

Так тогда они, как минимум, ими же и были.

Но, по-моему, всё не так.

Обыватели ...

Как были такими и останутся.

И ничего в этом нет страшного)))

Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет. КГм...Эти же люди ранее голосовали за ПАПа.Теперь проголосовали за ЗЕ и вдруг стали люмпенами?Так тогда они, как минимум, ими же и были.Но, по-моему, всё не так.Обыватели ...Как были такими и останутся.И ничего в этом нет страшного)))Смысла в попытках очернить людей (люмпены, ватаны и т.п.) никакого нет.

1) Как хочу, так и очерняю, я не претендент на депутатский пост2) Они были тогда и остались люмпенами, вперившимися в плюсы и смакующими чернуху найемов-бигусов-шариев-дубинских. Да и насчет "этих же людей" - я бы не утверждал так категорично.3) Люмпен в моем понимании - не обязательно зубожилий, таковых, надеюсь не 73%.4) Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.