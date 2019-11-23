Рост в этот период был за счет Азербайджана и Средней Азии.
Помню, как стало обидно, когда Баку и Ташкент резко опередили по численности населения Горький и Харьков, делившие 4-5 места в Союзе
Сейчас мы расплачиваемся за демографическую яму 90-х.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:31
Рост в этот период был за счет Азербайджана и Средней Азии.
Помню, как стало обидно, когда Баку и Ташкент резко опередили по численности населения Горький и Харьков, делившие 4-5 места в Союзе
Сейчас мы расплачиваемся за демографическую яму 90-х.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:32
там чітко написано "із аграрного не індустріального", тобто "із аграрного на тязі на волах і конях, і ручною людською силою" до "індустріального" тобто з кобайнами, тракторами і т.п.
але ольгінський троль передьоргнув зміст, так само як інший щодо демографії
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 00:33, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:33
Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...
PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель...
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:35
да ладно, бери Бангладеш, чого мілочитися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:37
Если так будет "по всему миру", то человечество неизбежно вымрет, надеюсь вы это понимаете.
В Европе это результат пропаганды либеральных "ценностей": феминизма, ЛГБТ, чайлдфри, ювенальной юстиции, гендерной идеологии и т.п. А также в странах, которым удалось навязать эти "европейские ценности". Или Европа в ближайшие десятилетия отбросит эту деструктивную идеологию, или же европейская цивилизация исчезнет, как до неё исчезли многие другие некогда великие и процвтающие цивилизации.
In HODL we trust
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:41
1. Пробачити кому?
2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории.
3. Была бы дорога или нет ещё не известно.
За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.
А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:48
А Вы можете взять пустыню Сахару или Гоби или Антарктиду, чего мелочиться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 24 лис, 2019 00:53
Уже несколько раз писал - крайности сходятся.
Борьба с космополитизмом это что-то из сталинских времён.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:02
Да, трудно быть патриотом в глобализированном мире. Но почему бы и нет , если за это платят.
О чем бы не говорили люди, они всегда говорят о деньгах.
Востаннє редагувалось andrein в Нед 24 лис, 2019 01:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:03
История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.
Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.
Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.
Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.
Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.
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