Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4719472047214722> Додано: Нед 24 лис, 2019 00:31 freeze написав: Ой+

Коэффициенты штука важная.

Но против абсолютных цифр не попрёшь.

Такое теперь может только снится.

1979 (январь) ↗262 436 227

1985 (январь) ↗276 300 000

1989 (январь) ↗286 700 000

1991 (декабрь) ↗294 008 571

Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа. Коэффициенты штука важная.Но против абсолютных цифр не попрёшь.Такое теперь может только снится.1979 (январь) ↗262 436 2271985 (январь) ↗276 300 0001989 (январь) ↗286 700 0001991 (декабрь) ↗294 008 571Если это считать проблемой, то сейчас вероятно катастрофа.

Рост в этот период был за счет Азербайджана и Средней Азии.

Помню, как стало обидно, когда Баку и Ташкент резко опередили по численности населения Горький и Харьков, делившие 4-5 места в Союзе

Сейчас мы расплачиваемся за демографическую яму 90-х. Рост в этот период был за счет Азербайджана и Средней Азии.Помню, как стало обидно, когда Баку и Ташкент резко опередили по численности населения Горький и Харьков, делившие 4-5 места в СоюзеСейчас мы расплачиваемся за демографическую яму 90-х. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16426 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1567 раз. Подякували: 2534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:32 ЛАД написав: flyman написав: .......

ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба. .......ольгінцям не до тями, що з переходом із аграрного не індустріального виробництва до індустріального і урбанізацією, покращенням рівня життя і медицини відпадає потреба рожати стільки дітей, скільки годна баба.

Мы сейчас довольно быстро возвращаемся к аграрному производству.

Следует ожидать роста рождаемости? Мы сейчас довольно быстро возвращаемся к аграрному производству.Следует ожидать роста рождаемости?

там чітко написано "із аграрного не індустріального", тобто "із аграрного на тязі на волах і конях, і ручною людською силою" до "індустріального" тобто з кобайнами, тракторами і т.п.



але ольгінський троль передьоргнув зміст, так само як інший щодо демографії там чітко написано "із аграрного не індустріального", тобто "із аграрного на тязі на волах і конях, і ручною людською силою" до "індустріального" тобто з кобайнами, тракторами і т.п.але ольгінський троль передьоргнув зміст, так само як інший щодо демографії Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 00:33, всього редагувалось 1 раз. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16737 З нами з: 09.03.14 Подякував: 978 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:33 budivelnik написав: zРадио написав: PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! Це ще хто і що несе...

Густота населення України — 70 особи/км² (2019).

Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км². Це ще хто і що несе...



Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...



PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель... Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель... zРадио

Повідомлень: 4218 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:35 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! PS: плотность у нас небольшая - перестань нести чушь! Це ще хто і що несе...

Густота населення України — 70 особи/км² (2019).

Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км². Це ще хто і що несе...



Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...



PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель... Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель...

да ладно, бери Бангладеш, чого мілочитися да ладно, бери Бангладеш, чого мілочитися Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16737 З нами з: 09.03.14 Подякував: 978 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:37 lapay написав: Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі. Вона і так буде зменшуватись, як і в усій Європі, де теж впала ніжче критичної 2,1 дитини на жінку. З часом так буде і по всьому світі.

Если так будет "по всему миру", то человечество неизбежно вымрет, надеюсь вы это понимаете.

В Европе это результат пропаганды либеральных "ценностей": феминизма, ЛГБТ, чайлдфри, ювенальной юстиции, гендерной идеологии и т.п. А также в странах, которым удалось навязать эти "европейские ценности". Или Европа в ближайшие десятилетия отбросит эту деструктивную идеологию, или же европейская цивилизация исчезнет, как до неё исчезли многие другие некогда великие и процвтающие цивилизации. Если так будет "по всему миру", то человечество неизбежно вымрет, надеюсь вы это понимаете.В Европе это результат пропаганды либеральных "ценностей": феминизма, ЛГБТ, чайлдфри, ювенальной юстиции, гендерной идеологии и т.п. А также в странах, которым удалось навязать эти "европейские ценности". Или Европа в ближайшие десятилетия отбросит эту деструктивную идеологию, или же европейская цивилизация исчезнет, как до неё исчезли многие другие некогда великие и процвтающие цивилизации. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1031 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:41 lapay написав: .....

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв? .....Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?

1. Пробачити кому?

2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории.

3. Была бы дорога или нет ещё не известно.

За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.

А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается. 1. Пробачити кому?2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет изистории.3. Была бы дорога или нет ещё не известно.За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14841 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:48 flyman написав: zРадио написав: budivelnik написав: .....

Це ще хто і що несе...

-----Густота населення України — 70 особи/км² (2019).

Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км².------- .....Це ще хто і що несе...-----Густота населення України — 70 особи/км² (2019).Середня густота населення Землі близько 40 осіб/км².-------



Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...



PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель... Ты на кого равняешься - на Гренладнию (с числе других подобных территорий "портящую" мировую статистику) с плотностью 0,03 человека/км2, или Германию с плотностью 235 человек/км2? Даже в твоей любимой Польше плотность - 125, а если добавить украинских мигрантов, то и все 140 человек/км2...PS: спасибо всем адекватным людям, ловившим моих оппонентов на лжи, подлоге и лицемерии, а также задававшим им наводящие вопросы. Вы пытались, я пытался, но, боюсь, что это, действительно, безрезультатно - там другая цель...

да ладно, бери Бангладеш, чого мілочитися да ладно, бери Бангладеш, чого мілочитися

А Вы можете взять пустыню Сахару или Гоби или Антарктиду, чего мелочиться. А Вы можете взять пустыню Сахару или Гоби или Антарктиду, чего мелочиться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14841 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 00:53 flyman написав: ......

А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в

душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені). ......А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і вдуші лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).

Уже несколько раз писал - крайности сходятся.

Борьба с космополитизмом это что-то из сталинских времён. Уже несколько раз писал - крайности сходятся.Борьба с космополитизмом это что-то из сталинских времён. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14841 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 01:02 ЛАД написав: flyman написав: ......

А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і в

душі лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені). ......А от совкодрочери чомусь проектують на весь Союз (ну да вони так і вдуші лишилися гомосовєтікусами космпополітами без роду та племені).

Уже несколько раз писал - крайности сходятся.

Борьба с космополитизмом это что-то из сталинских времён. Уже несколько раз писал - крайности сходятся.Борьба с космополитизмом это что-то из сталинских времён.



Да, трудно быть патриотом в глобализированном мире. Но почему бы и нет , если за это платят.

О чем бы не говорили люди, они всегда говорят о деньгах. Да, трудно быть патриотом в глобализированном мире. Но почему бы и нет , если за это платят.О чем бы не говорили люди, они всегда говорят о деньгах. Востаннє редагувалось andrein в Нед 24 лис, 2019 01:04, всього редагувалось 1 раз. andrein Повідомлень: 441 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 01:03 flyman написав: ну да без КПРС цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя ну да без КПРС цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя

История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.



Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.

Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.



Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь. История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь. Tegularius Повідомлень: 1031 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4719472047214722> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм