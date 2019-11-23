Именно: слушаешь таких как Фарион, и впечатление, что их забросило из 1930-х на машине времени.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:06
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:07
Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 24 лис, 2019 01:11
Ничего лучше не придумали и не придумают, как печатать деньги для стабильности государства.
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