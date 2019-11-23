Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.
Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
M-A-X написав:Там вроде изначально речь шла о Прибалтике, а потом о совке. П.С. Если какая-то вещь может быть понята неправильно, она будет понята неправильно.
та ясно, одні живуть в Європі і ментально відчувають європейцями і порівнюють із іншими європейськими націями з демократичними традиціями, а інші мислять катеріями рухнувшої радянської імперії, яка по традиції чисто азіатська деспотія, (що і надалі спотерігаємо в РФ). Чомусь лапай "правильно розуміє", про що саме йшла мова в контексті демографії. А шапо, зрадіо, лад і макс, у них: "понята неправильно."
В зрадіо взагалі тема, якщо демографія погіршується, значить "тотальне зубожіння", до якого довели патріоти.
1. Спасибо, что меня не забываете. Хотя я сегодня в этом споре вообще не участвовал. 2. Не думаю, что снижение численности населения (тем более, такое быстрое) должно радовать. Интересно, при продолжении такого, кто Вам будет платить пенсию лет через 20 (не знаю Ваш возраст, но предположим, что Вы уйдёте на пенсию через 20 лет). 3. "демографія погіршується", конечно, не только и, наверно, даже не столько из-за "зубожіння". Такое, действительно, наблюдается во всех цивилизованных странах и никто этому не радуется. США и Европа решают эту проблему за счёт иммиграции. В Европе это, правда, приводит к др. проблемам, но это уже другой вопрос. А кто будет иммигрировать к нам? Пока что желающие в очереди не стоят. 4. Не очень понятно, какая связь между демографией и "демократичними традиціями" вместе с "азіатськой деспотієй". Или в "азіатській деспотії" рожать заставляли принудительно? А, ну да, Вы сейчас вспомните жуткий совковый налог на бездетность, который заставлял всех бегом рожать.
P.s. Разрешите дать Вам маленький совет. Не разбрасывайтесь обвинениями "ольгинец" и аналогичными. Это не добавляет Вам ни убедительности, ни авторитета.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:P.s. Разрешите дать Вам маленький совет. Не разбрасывайтесь обвинениями "ольгинец" и аналогичными. Это не добавляет Вам ни убедительности, ни авторитета.
моя порада і вам: не передьоргуйте зміст і фрази, і не видумуйте за інших, що там вони нібито хотіли сказати і не виляйте.
«Отже, коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиши там дар твій перед жертовником і піди спершу примирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар твій» (Мф. 5:23,24).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:1. Спасибо, что меня не забываете. Хотя я сегодня в этом споре вообще не участвовал. 2. Не думаю, что снижение численности населения (тем более, такое быстрое) должно радовать. Интересно, при продолжении такого, кто Вам будет платить пенсию лет через 20 (не знаю Ваш возраст, но предположим, что Вы уйдёте на пенсию через 20 лет). 3. "демографія погіршується", конечно, не только и, наверно, даже не столько из-за "зубожіння". Такое, действительно, наблюдается во всех цивилизованных странах и никто этому не радуется. США и Европа решают эту проблему за счёт иммиграции. В Европе это, правда, приводит к др. проблемам, но это уже другой вопрос. А кто будет иммигрировать к нам? Пока что желающие в очереди не стоят. 4. Не очень понятно, какая связь между демографией и "демократичними традиціями" вместе с "азіатськой деспотієй". Или в "азіатській деспотії" рожать заставляли принудительно? А, ну да, Вы сейчас вспомните жуткий совковый налог на бездетность, который заставлял всех бегом рожать.
P.s. Разрешите дать Вам маленький совет. Не разбрасывайтесь обвинениями "ольгинец" и аналогичными. Это не добавляет Вам ни убедительности, ни авторитета.
1 - про неіндустріальне аграрне господарство, нєа? 2 - мені від того не холодно ні жарко, хз. що буде в майбутньому, може "роботи будуть вкалувати а не человек" (с) 3- див. вище 4- це якось знову ваші "не правильно зрозуміли" і наступні вимишлізми, одне з другим не в"язалося. Хоча певний зв"язок можна знайти при бажанні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
У третьому кварталі зарплати українців упали на 17%. Найбільше зменшилися доходи у сфері домашнього персоналу - на 44%. У середньому працівники отримують 5500 грн. Зменшилися заробітки у сфері охорони та барно-ресторанній індустрії. Працівникам пропонували на 22% менше, ніж раніше. Охоронці у середньому отримували 5800 грн, бармени - 7100 грн. https://gazeta.ua/articles/economics/_z ... yat/939162
ЛАД написав:1. Спасибо, что меня не забываете. Хотя я сегодня в этом споре вообще не участвовал. 2. Не думаю, что снижение численности населения (тем более, такое быстрое) должно радовать. Интересно, при продолжении такого, кто Вам будет платить пенсию лет через 20 (не знаю Ваш возраст, но предположим, что Вы уйдёте на пенсию через 20 лет). 3. "демографія погіршується", конечно, не только и, наверно, даже не столько из-за "зубожіння". Такое, действительно, наблюдается во всех цивилизованных странах и никто этому не радуется. США и Европа решают эту проблему за счёт иммиграции. В Европе это, правда, приводит к др. проблемам, но это уже другой вопрос. А кто будет иммигрировать к нам? Пока что желающие в очереди не стоят. 4. Не очень понятно, какая связь между демографией и "демократичними традиціями" вместе с "азіатськой деспотієй". Или в "азіатській деспотії" рожать заставляли принудительно? А, ну да, Вы сейчас вспомните жуткий совковый налог на бездетность, который заставлял всех бегом рожать.
P.s. Разрешите дать Вам маленький совет. Не разбрасывайтесь обвинениями "ольгинец" и аналогичными. Это не добавляет Вам ни убедительности, ни авторитета.
1 - про неіндустріальне аграрне господарство, нєа? 2 - мені від того не холодно ні жарко, хз. що буде в майбутньому, може "роботи будуть вкалувати а не человек" (с) 3- див. вище 4- це якось знову ваші "не правильно зрозуміли" і наступні вимишлізми, одне з другим не в"язалося. Хоча певний зв"язок можна знайти при бажанні.
1. Не-а. Ваш пост был в 22.09, а мой про "аграрне господарство" в 00.26 - через 2,5 часа. Вероятно, Вы обладаете даром предвидения. 2. В будущем будет то, что мы закладываем сегодня. У Вас нет детей или Вам, простите, насрать, как они будут жить? 3. См. выше. 4. Вязалось или не вязалось у Вас, я не знаю. Но в Вашем посте демография и "демократичні традиції" вместе с "азіатськой деспотієй" идут подряд без всякого разделения, а пост посвящён именно демографии.
В итоге, кто из нас "виляет"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:ну да без КПРС цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя
История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.
Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе. Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке. Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.
Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.
Именно поэтому выгодно поддерживать националистов, провоцировать раскол народа по всем вопросам, начиная с языка, продолжать войну, искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА. Если бы они, предположим, тогда победили, скорее всего, Днепрогэс до сих пор стояла бы разрушенная, как и вся промышленность восточной Украины (правда, сейчас её уничтожили без всякой войны). Да, не было бы Чернобыля, но не было бы и АЭС вообще. Института, в котором работает Старикан (как и многих других), тоже не было бы. Хотя, конечно, зачем всё это нужно. Лучина в мазанке и вишневий садочок это же так романтично. Всё это надо замалчивать, чтобы у людей не возникали "дурные мысли" и лишние вопросы. И чтобы "холодильник не победил телевизор". Методы решения проблемы другие, чем в РФ, но задачи те же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.