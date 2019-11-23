|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 02:54
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 02:55
Козак-характерник написав: Starikan написав:
Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.
Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!
Можно так, но денег жалко.
Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе.
А бы_дло "вдохновлять" подделанной историей, сказками о "близком расцвете", национализмом, борьбой с врагами внутренними и внешними. Ну и раскалывать, чтобы дрались друг с другом, а то вдруг додумаются, что враги наверху, а не рядом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14846
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4296 раз.
- Подякували: 3989 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 24 лис, 2019 03:41
ЛАД написав:
Можно так, но денег жалко.
Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27116
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1877 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|