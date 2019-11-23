RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4720472147224723
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:54

andrein
 
Повідомлень: 443
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 02:55

  Козак-характерник написав:
  Starikan написав:Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.

Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ! :P

Можно так, но денег жалко.
Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе.
А бы_дло "вдохновлять" подделанной историей, сказками о "близком расцвете", национализмом, борьбой с врагами внутренними и внешними. Ну и раскалывать, чтобы дрались друг с другом, а то вдруг додумаются, что враги наверху, а не рядом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14846
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 03:41

  ЛАД написав:Можно так, но денег жалко.

Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги. :|
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27116
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:43

Рускій язик і московіти

Чому Україні варто відходити від російської мови?

Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.

"
русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.


Россия умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой.
"

https://uainfo.org/blognews/1574500937- ... lnaya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20736
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4720472147224723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.