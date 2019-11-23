Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.
Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!
Можно так, но денег жалко. Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе. А бы_дло "вдохновлять" подделанной историей, сказками о "близком расцвете", национализмом, борьбой с врагами внутренними и внешними. Ну и раскалывать, чтобы дрались друг с другом, а то вдруг додумаются, что враги наверху, а не рядом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.
" русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.
Россия умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой. "