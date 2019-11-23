Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.
Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!
Можно так, но денег жалко. Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе. А бы_дло "вдохновлять" подделанной историей, сказками о "близком расцвете", национализмом, борьбой с врагами внутренними и внешними. Ну и раскалывать, чтобы дрались друг с другом, а то вдруг додумаются, что враги наверху, а не рядом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.
" русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.
Россия умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой. "
Frant написав: Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество
Здесь нужно уточнить что речь идёт только о обществе внутри бывшей советской республики в которой за неимением других инструментов построения нового социума ставка делается на язык республики с изгнанием бывшего языка меж национального общения обьявленного языком колонизаторов. Но как только человек выезжает за пределы своей республики он чувствует себя изгоем не говоря о интернете. Английский с французским распространился по миру тоже вместе с колониальными завоеваниями и экономической экспансией. По поводу повода для вторжения. В наиболее русифицированных Белоруссии и Казахстане вторжение уже произошло или ещё готовится? В Израиле 1млн из 9 говорит и понимает русский язык. Там вторжение через Сирию и Ливан произойдёт или с юга с Египта?
flyman написав:ну да без КПРС цього всього не було би, прогрес би зупинився на рівні середньовіччя
История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.
Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе. Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке. Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.
Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.
Именно поэтому выгодно поддерживать националистов, провоцировать раскол народа по всем вопросам, начиная с языка, продолжать войну, искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА. Если бы они, предположим, тогда победили, скорее всего, Днепрогэс до сих пор стояла бы разрушенная, как и вся промышленность восточной Украины (правда, сейчас её уничтожили без всякой войны). Да, не было бы Чернобыля, но не было бы и АЭС вообще. Института, в котором работает Старикан (как и многих других), тоже не было бы. Хотя, конечно, зачем всё это нужно. Лучина в мазанке и вишневий садочок это же так романтично. Всё это надо замалчивать, чтобы у людей не возникали "дурные мысли" и лишние вопросы. И чтобы "холодильник не победил телевизор". Методы решения проблемы другие, чем в РФ, но задачи те же.
понятно, що до комуняк нічого не було, і тільки вони і лише вони підняли неньку з колін
Історія промисловості України 1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод, а загалом у першій половині ХIХ століття було збудовано близько 200 цукроварень. Цукрова галузь посідала перше місце у промисловості України і Україна забезпечувала 80% виробництва цукру в Російській імперії. Друге місце належало суконній промисловості (160 фабрик). Розвивалося також військова (завод «Арсенал» у Києві, порохові заводи у Шостці, корабельні у Херсоні та Миколаєві тощо), металургійна промисловість, машинобудування. Кількість промислових підприємств вже у першій половині століття сягнула 649.
Український експорт (зерно, вовна, цукор) становив 60% загальноімперського.
У 40-і рр. розгортається перехід від мануфактур до фабрик із застосуванням машин (парових тощо). У Києві, Луганську, Катеринославі, Ромнах, Кременчуці створюються перші машинобудівні заводи, наприклад вже у 1840 р. Яхненком і Симиренком засновано у Млієві фабрику сільськогосподарських машин.
На середину 19 століття розвиток ринкових відносин спричинив глибоку кризу феодальної системи, включно з поміщицькими мануфактурами.
1858 р. кількість підприємств зросла до 2473, у 1869 р. налічувалося вже 3712 промислових і кустарно-ремісничих закладів, у 1900 р. — 5301. Самих лише машинобудівних підприємств у 1884 р. налічувалося 75.
Реформи другої половини століття (відміна кріпацтва тощо) прискорили розвиток ринкових взаємин, сприяли промисловому перевороту в Україні. Мануфактурне виробництво практично повністю було замінене на фабрично-заводське з використанням найманої робочої сили та різних машин (парових, потім двигунів внутрішнього згоряння та електричних).
Особливість промислового перевороту в Україні полягала , що з 60-х років у першу чергу почало розвиватися будівництво та використання залізниць. З 1865 р. почалося спорудження першої в Наддніпрянській Україні залізниці між Одесою і Балтою, а вже на кінець століття довжина залізничних колій в Україні становили 8400 км.
За 1861 — 1900 р.. видобуток вугілля в Україні зріс більш, як у 115 разів і становив 691,5 млн пудів (70% всього видобутку в імперії), залізної руди — відповідно в 158 разів і 210 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), виплавка чавуну — досягла 92 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), трохи менше половини — заліза та сталі, 70% прокату металів.
Слабким місцем промисловості було те, що лише 15% промислових підприємств на території України випускали готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати, які вивозилися в інші частини імперії.
У сільському господарстві товарне виробництво найінтенсивніше розвивалося на Правобережжі (родючі ґрунти, транспортні комунікації до морських портів). В Україні вирощувалося 90% експортної пшениці імперії, 43% світового врожаю ячменю, 20% — пшениці і 10% — кукурудзи. Інтенсифікація призвела до утворення надлишку робочої сили в сільському господарстві — 7,3 млн чоловік з 10,7 працездатних.
Чисельність міського населення зросла у 2,5 рази і становила 1457 тис. осіб. У 80-90-ті роки в Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі з'явилися електростанції, в 1892 р. в Києві пущено перший в імперії трамвай, за ним — в Катеринославі, Житомирі, Єлисаветграді, Севастополі. На початку 80-х встановлено телефонний зв'язок в Одесі, пізніше — в Києві (перша в імперії державна телефонна станція), Маріуполі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). — Мюнхен, Нью-Йорк, 1949
Як і до першої війни, розвиток промисловости України має односторонній характер, що не відповідає дійсним її потребам. Вона в ще більшій мірі постачає сировину й півфабрикати для Москви. Лише в третій п’ятирічці (див. стор. 1039) на Україні розвивається хемічна й машинобудівельна промисловість, головне з огляду на воєнні потреби. ... Намагання тримати Україну в колоніяльному стані легко виявити, порівнявши продукцію УССР і РСФСР щодо чавуну, сталі й машинобудівництва (за пляном на 1950 p.): якщо продукцію РСФСР візьмемо за 100, то на УССР припадає: в продукції чавуну — 102, сталі — 55, металорізальних варстатів — 21, тракторів — 31, авт — 5,5.
... Залежність України від Москви може ніде так яскраво не відбита, як в організації управління промисловости. Вона виявляється не тільки в тому, що більша частина промисловости України керується союзними й союзно-респ. міністерствами, а й у тому, що всіх видатніших керівників пром. підприємств призначає кінець-кінцем ЦК ВКП(б).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Історія промисловості України 1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод .....
Вообще-то никто не отрицает развитие Украины до Союза. Но по утверждениям "патриотов" Украина и при Союзе, и до того была колонией России, т.е. благодарить за развитие при царе надо метрополию, т.е. Россию (я, кстати, с этим не соглашусь).
Слабким місцем промисловості було те, що лише 15% промислових підприємств на території України випускали готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати, які вивозилися в інші частини імперії.
Это тоже политика и вина коммунистов? Или царь запрещал создавать в Украине не сырьевую промышленность? Или всё же были какие-то объективные причины?
Залежність України від Москви може ніде так яскраво не відбита, як в організації управління промисловости. Вона виявляється не тільки в тому, що більша частина промисловости України керується союзними й союзно-респ. міністерствами, а й у тому, що всіх видатніших керівників пром. підприємств призначає кінець-кінцем ЦК ВКП(б)
Вам не кажется, что в едином централизованном государстве назначение руководителей из центра в какой-то степени естественно. Так же, как и управление основными предприятиями союзными министерствами. Или Вы предлагаете, чтобы в сегодняшней Украине такими заводами как ХАЗ или ХТЗ управлял Харьковский горсовет. Хотя сегодня это как раз вполне возможно, они всё равно не работают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
По заверениям руководителя партии Слуг народа Корниенко в партии будет два крыла, поскольку партия большая и думки у всех разные. Одно крыло будет либертарианское, другое с более социалистическими взглядами. Так и сказал )))
Как ноу-хау предлагаю Корниенко образовать в партии три платформы, одна будет за мир на Донбассе, одна за продолжение войны до победного конца, третья за строительство стены и замораживание конфликта. Ну, чтобы партия как в анекдоте могла покрыть сразу всё стадо. Избирателей в смысле.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.