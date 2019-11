Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Нед 24 лис, 2019 02:54
Козак-характерник написав: Starikan написав: Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, що он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.

Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!

Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ! Тодi розумна елiта повинна проводити полiтику так, щоб люмпен завжди був задоволений. I щоб не спокушати на "разрушим до основания, а затем". Хлiба та видовищ!

Можно так, но денег жалко.

Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе.

Можно так, но денег жалко.
Зачем тратить на "люмпенов" и "бы_дло", лучше забрать себе.
А бы_дло "вдохновлять" подделанной историей, сказками о "близком расцвете", национализмом, борьбой с врагами внутренними и внешними. Ну и раскалывать, чтобы дрались друг с другом, а то вдруг додумаются, что враги наверху, а не рядом.

Додано: Нед 24 лис, 2019 03:41
ЛАД написав: Можно так, но денег жалко.

Можно так, но денег жалко.

Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.

Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.

Додано: Нед 24 лис, 2019 06:43
Рускій язик і московіти

Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.



Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.



"

русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.





Россия умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой.

"



Чому Україні варто відходити від російської мови?
Тому що це - війна, насильство, утрата державності і майна.

русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать.

Россия умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку. Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения силы грубой.

https://uainfo.org/blognews/1574500937- ... lnaya.html

Додано: Нед 24 лис, 2019 07:54
Frant написав: Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество

Здесь нужно уточнить что речь идёт только о обществе внутри бывшей советской республики в которой за неимением других инструментов построения нового социума ставка делается на язык республики с изгнанием бывшего языка меж национального общения обьявленного языком колонизаторов. Но как только человек выезжает за пределы своей республики он чувствует себя изгоем не говоря о интернете.

Английский с французским распространился по миру тоже вместе с колониальными завоеваниями и экономической экспансией.

По поводу повода для вторжения.

В наиболее русифицированных Белоруссии и Казахстане вторжение уже произошло или ещё готовится?

Здесь нужно уточнить что речь идёт только о обществе внутри бывшей советской республики в которой за неимением других инструментов построения нового социума ставка делается на язык республики с изгнанием бывшего языка меж национального общения обьявленного языком колонизаторов. Но как только человек выезжает за пределы своей республики он чувствует себя изгоем не говоря о интернете.
Английский с французским распространился по миру тоже вместе с колониальными завоеваниями и экономической экспансией.
По поводу повода для вторжения.
В наиболее русифицированных Белоруссии и Казахстане вторжение уже произошло или ещё готовится?
В Израиле 1млн из 9 говорит и понимает русский язык. Там вторжение через Сирию и Ливан произойдёт или с юга с Египта?

История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.



Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.

Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.



Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь. История не знает сослагательного наклонения, что было бы если бы история повернулась по-другому, сейчас сказать невозможно. Индустриализация, урбанизация действительно рано или поздно произошли бы в любом случае. Точно так же, как и диджитализация произошла бы и в случае сохранения СССР и того режима, ну разве что американские соцсети были бы заблокированы, а вместо сервисов гугла были бы свои "заменители", как сейчас это имеет место в Китае.Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.

Именно поэтому выгодно поддерживать националистов, провоцировать раскол народа по всем вопросам, начиная с языка, продолжать войну, искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА.

Если бы они, предположим, тогда победили, скорее всего, Днепрогэс до сих пор стояла бы разрушенная, как и вся промышленность восточной Украины (правда, сейчас её уничтожили без всякой войны).

Да, не было бы Чернобыля, но не было бы и АЭС вообще.

Института, в котором работает Старикан (как и многих других), тоже не было бы.

Хотя, конечно, зачем всё это нужно. Лучина в мазанке и вишневий садочок это же так романтично.

Всё это надо замалчивать, чтобы у людей не возникали "дурные мысли" и лишние вопросы. И чтобы "холодильник не победил телевизор". Методы решения проблемы другие, чем в РФ, но задачи те же. Именно поэтому выгодно поддерживать националистов, провоцировать раскол народа по всем вопросам, начиная с языка, продолжать войну, искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА.Если бы они, предположим, тогда победили, скорее всего, Днепрогэс до сих пор стояла бы разрушенная, как и вся промышленность восточной Украины (правда, сейчас её уничтожили без всякой войны).Да, не было бы Чернобыля, но не было бы и АЭС вообще.Института, в котором работает Старикан (как и многих других), тоже не было бы.Хотя, конечно, зачем всё это нужно. Лучина в мазанке и вишневий садочок это же так романтично.Всё это надо замалчивать, чтобы у людей не возникали "дурные мысли" и лишние вопросы. И чтобы "холодильник не победил телевизор". Методы решения проблемы другие, чем в РФ, но задачи те же.

понятно, що до комуняк нічого не було, і тільки вони і лише вони підняли неньку з колін



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C



Історія промисловості України

1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод, а загалом у першій половині ХIХ століття було збудовано близько 200 цукроварень. Цукрова галузь посідала перше місце у промисловості України і Україна забезпечувала 80% виробництва цукру в Російській імперії. Друге місце належало суконній промисловості (160 фабрик). Розвивалося також військова (завод «Арсенал» у Києві, порохові заводи у Шостці, корабельні у Херсоні та Миколаєві тощо), металургійна промисловість, машинобудування. Кількість промислових підприємств вже у першій половині століття сягнула 649.



Український експорт (зерно, вовна, цукор) становив 60% загальноімперського.



У 40-і рр. розгортається перехід від мануфактур до фабрик із застосуванням машин (парових тощо). У Києві, Луганську, Катеринославі, Ромнах, Кременчуці створюються перші машинобудівні заводи, наприклад вже у 1840 р. Яхненком і Симиренком засновано у Млієві фабрику сільськогосподарських машин.



На середину 19 століття розвиток ринкових відносин спричинив глибоку кризу феодальної системи, включно з поміщицькими мануфактурами.



1858 р. кількість підприємств зросла до 2473, у 1869 р. налічувалося вже 3712 промислових і кустарно-ремісничих закладів, у 1900 р. — 5301. Самих лише машинобудівних підприємств у 1884 р. налічувалося 75.



Реформи другої половини століття (відміна кріпацтва тощо) прискорили розвиток ринкових взаємин, сприяли промисловому перевороту в Україні. Мануфактурне виробництво практично повністю було замінене на фабрично-заводське з використанням найманої робочої сили та різних машин (парових, потім двигунів внутрішнього згоряння та електричних).



Особливість промислового перевороту в Україні полягала , що з 60-х років у першу чергу почало розвиватися будівництво та використання залізниць. З 1865 р. почалося спорудження першої в Наддніпрянській Україні залізниці між Одесою і Балтою, а вже на кінець століття довжина залізничних колій в Україні становили 8400 км.



За 1861 — 1900 р.. видобуток вугілля в Україні зріс більш, як у 115 разів і становив 691,5 млн пудів (70% всього видобутку в імперії), залізної руди — відповідно в 158 разів і 210 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), виплавка чавуну — досягла 92 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), трохи менше половини — заліза та сталі, 70% прокату металів.



Слабким місцем промисловості було те, що лише 15% промислових підприємств на території України випускали готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати, які вивозилися в інші частини імперії.



У сільському господарстві товарне виробництво найінтенсивніше розвивалося на Правобережжі (родючі ґрунти, транспортні комунікації до морських портів). В Україні вирощувалося 90% експортної пшениці імперії, 43% світового врожаю ячменю, 20% — пшениці і 10% — кукурудзи. Інтенсифікація призвела до утворення надлишку робочої сили в сільському господарстві — 7,3 млн чоловік з 10,7 працездатних.



Чисельність міського населення зросла у 2,5 рази і становила 1457 тис. осіб. У 80-90-ті роки в Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі з'явилися електростанції, в 1892 р. в Києві пущено перший в імперії трамвай, за ним — в Катеринославі, Житомирі, Єлисаветграді, Севастополі. На початку 80-х встановлено телефонний зв'язок в Одесі, пізніше — в Києві (перша в імперії державна телефонна станція), Маріуполі. понятно, що до комуняк нічого не було, і тільки вони і лише вони підняли неньку з колінІсторія промисловості України1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод, а загалом у першій половині ХIХ століття було збудовано близько 200 цукроварень. Цукрова галузь посідала перше місце у промисловості України і Україна забезпечувала 80% виробництва цукру в Російській імперії. Друге місце належало суконній промисловості (160 фабрик). Розвивалося також військова (завод «Арсенал» у Києві, порохові заводи у Шостці, корабельні у Херсоні та Миколаєві тощо), металургійна промисловість, машинобудування. Кількість промислових підприємств вже у першій половині століття сягнула 649.Український експорт (зерно, вовна, цукор) становив 60% загальноімперського.У 40-і рр. розгортається перехід від мануфактур до фабрик із застосуванням машин (парових тощо). У Києві, Луганську, Катеринославі, Ромнах, Кременчуці створюються перші машинобудівні заводи, наприклад вже у 1840 р. Яхненком і Симиренком засновано у Млієві фабрику сільськогосподарських машин.На середину 19 століття розвиток ринкових відносин спричинив глибоку кризу феодальної системи, включно з поміщицькими мануфактурами.1858 р. кількість підприємств зросла до 2473, у 1869 р. налічувалося вже 3712 промислових і кустарно-ремісничих закладів, у 1900 р. — 5301. Самих лише машинобудівних підприємств у 1884 р. налічувалося 75.Реформи другої половини століття (відміна кріпацтва тощо) прискорили розвиток ринкових взаємин, сприяли промисловому перевороту в Україні. Мануфактурне виробництво практично повністю було замінене на фабрично-заводське з використанням найманої робочої сили та різних машин (парових, потім двигунів внутрішнього згоряння та електричних).Особливість промислового перевороту в Україні полягала , що з 60-х років у першу чергу почало розвиватися будівництво та використання залізниць. З 1865 р. почалося спорудження першої в Наддніпрянській Україні залізниці між Одесою і Балтою, а вже на кінець століття довжина залізничних колій в Україні становили 8400 км.За 1861 — 1900 р.. видобуток вугілля в Україні зріс більш, як у 115 разів і становив 691,5 млн пудів (70% всього видобутку в імперії), залізної руди — відповідно в 158 разів і 210 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), виплавка чавуну — досягла 92 млн пудів (більше половини всього видобутку в імперії), трохи менше половини — заліза та сталі, 70% прокату металів.Слабким місцем промисловості було те, що лише 15% промислових підприємств на території України випускали готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати, які вивозилися в інші частини імперії.У сільському господарстві товарне виробництво найінтенсивніше розвивалося на Правобережжі (родючі ґрунти, транспортні комунікації до морських портів). В Україні вирощувалося 90% експортної пшениці імперії, 43% світового врожаю ячменю, 20% — пшениці і 10% — кукурудзи. Інтенсифікація призвела до утворення надлишку робочої сили в сільському господарстві — 7,3 млн чоловік з 10,7 працездатних.Чисельність міського населення зросла у 2,5 рази і становила 1457 тис. осіб. У 80-90-ті роки в Харкові, Києві, Одесі, Катеринославі з'явилися електростанції, в 1892 р. в Києві пущено перший в імперії трамвай, за ним — в Катеринославі, Житомирі, Єлисаветграді, Севастополі. На початку 80-х встановлено телефонний зв'язок в Одесі, пізніше — в Києві (перша в імперії державна телефонна станція), Маріуполі. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16743 З нами з: 09.03.14 Подякував: 978 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 09:47 Re: Політичні дискусії http://litopys.org.ua/encycl/eui103.htm



Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). — Мюнхен, Нью-Йорк, 1949



Як і до першої війни, розвиток промисловости України має односторонній характер, що не відповідає дійсним її потребам. Вона в ще більшій мірі постачає сировину й півфабрикати для Москви. Лише в третій п’ятирічці (див. стор. 1039) на Україні розвивається хемічна й машинобудівельна промисловість, головне з огляду на воєнні потреби.

...

Намагання тримати Україну в колоніяльному стані легко виявити, порівнявши продукцію УССР і РСФСР щодо чавуну, сталі й машинобудівництва (за пляном на 1950 p.): якщо продукцію РСФСР візьмемо за 100, то на УССР припадає: в продукції чавуну — 102, сталі — 55, металорізальних варстатів — 21, тракторів — 31, авт — 5,5.



...

Залежність України від Москви може ніде так яскраво не відбита, як в організації управління промисловости. Вона виявляється не тільки в тому, що більша частина промисловости України керується союзними й союзно-респ. міністерствами, а й у тому, що всіх видатніших керівників пром. підприємств призначає кінець-кінцем ЦК ВКП(б). Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). — Мюнхен, Нью-Йорк, 1949Як і до першої війни, розвиток промисловости України має односторонній характер, що не відповідає дійсним її потребам. Вона в ще більшій мірі постачає сировину й півфабрикати для Москви. Лише в третій п’ятирічці (див. стор. 1039) на Україні розвивається хемічна й машинобудівельна промисловість, головне з огляду на воєнні потреби....Намагання тримати Україну в колоніяльному стані легко виявити, порівнявши продукцію УССР і РСФСР щодо чавуну, сталі й машинобудівництва (за пляном на 1950 p.): якщо продукцію РСФСР візьмемо за 100, то на УССР припадає: в продукції чавуну — 102, сталі — 55, металорізальних варстатів — 21, тракторів — 31, авт — 5,5....Залежність України від Москви може ніде так яскраво не відбита, як в організації управління промисловости. Вона виявляється не тільки в тому, що більша частина промисловости України керується союзними й союзно-респ. міністерствами, а й у тому, що всіх видатніших керівників пром. підприємств призначає кінець-кінцем ЦК ВКП(б). Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16743 З нами з: 09.03.14 Подякував: 978 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 10:06 flyman написав: ........

понятно, що до комуняк нічого не було, і тільки вони і лише вони підняли неньку з колін



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C



Історія промисловості України

1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод ..... ........понятно, що до комуняк нічого не було, і тільки вони і лише вони підняли неньку з колінІсторія промисловості України1824 року в Україні (село Трощин, тоді — Канівського повіту на Київщині) було збудовано перший цукровий завод .....

Вообще-то никто не отрицает развитие Украины до Союза.

Но по утверждениям "патриотов" Украина и при Союзе, и до того была колонией России, т.е. благодарить за развитие при царе надо метрополию, т.е. Россию (я, кстати, с этим не соглашусь).



Слабким місцем промисловості було те, що лише 15% промислових підприємств на території України випускали готову продукцію, решта — давали сировину та напівфабрикати, які вивозилися в інші частини імперії.

Это тоже политика и вина коммунистов?

Или царь запрещал создавать в Украине не сырьевую промышленность?

Или всё же были какие-то объективные причины?



Залежність України від Москви може ніде так яскраво не відбита, як в організації управління промисловости. Вона виявляється не тільки в тому, що більша частина промисловости України керується союзними й союзно-респ. міністерствами, а й у тому, що всіх видатніших керівників пром. підприємств призначає кінець-кінцем ЦК ВКП(б)

Вам не кажется, что в едином централизованном государстве назначение руководителей из центра в какой-то степени естественно. Так же, как и управление основными предприятиями союзными министерствами.

Или Вы предлагаете, чтобы в сегодняшней Украине такими заводами как ХАЗ или ХТЗ управлял Харьковский горсовет. Хотя сегодня это как раз вполне возможно, они всё равно не работают. Вообще-то никто не отрицает развитие Украины до Союза.Но по утверждениям "патриотов" Украина и при Союзе, и до того была колонией России, т.е. благодарить за развитие при царе надо метрополию, т.е. Россию (я, кстати, с этим не соглашусь).Это тоже политика и вина коммунистов?Или царь запрещал создавать в Украине не сырьевую промышленность?Или всё же были какие-то объективные причины?Вам не кажется, что в едином централизованном государстве назначение руководителей из центра в какой-то степени естественно. Так же, как и управление основными предприятиями союзными министерствами.Или Вы предлагаете, чтобы в сегодняшней Украине такими заводами как ХАЗ или ХТЗ управлял Харьковский горсовет. Хотя сегодня это как раз вполне возможно, они всё равно не работают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14847 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 10:16 По заверениям руководителя партии Слуг народа Корниенко в партии будет два крыла, поскольку партия большая и думки у всех разные. Одно крыло будет либертарианское, другое с более социалистическими взглядами. Так и сказал )))



Как ноу-хау предлагаю Корниенко образовать в партии три платформы, одна будет за мир на Донбассе, одна за продолжение войны до победного конца, третья за строительство стены и замораживание конфликта. Ну, чтобы партия как в анекдоте могла покрыть сразу всё стадо. Избирателей в смысле. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13647 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3768 раз. Подякували: 5567 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 10:18 Re: Політичні дискусії Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

