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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47224723472447254726>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22

  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.


Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:29

  freeze написав:
  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.


Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

читай вище
найвагоміша, але все ж колонія
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:35

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Если так будет "по всему миру", то человечество неизбежно вымрет, надеюсь вы это понимаете.
В Европе это результат пропаганды либеральных "ценностей": феминизма, ЛГБТ, чайлдфри, ювенальной юстиции, гендерной идеологии и т.п. А также в странах, которым удалось навязать эти "европейские ценности". Или Европа в ближайшие десятилетия отбросит эту деструктивную идеологию, или же европейская цивилизация исчезнет, как до неё исчезли многие другие некогда великие и процвтающие цивилизации.

В першу чергу емансипація. Жінки мають право не народжувати, вони за це право активно боряться по всьому світі, і, врешті, переможуть. Людство не вимре - може в рази збільшитись тривалість життя, чи держави зроблять такі економічні умови, що народжувати стане вигідніше, ніж робити кар'єру.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:35

  freeze написав:
  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.


Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

ти про це
https://iz.ru/866746/stanislav-sergeev/nikita-sergeevich-khrushchev-russkii-vo-vsekh-kolenakh
15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»
чи про це
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос[24] или украинец[25] или русский
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:39

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.


Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

читай вище
найвагоміша, але все ж колонія


Можно себя принизить из руководства метрополией до самой важной колонии, но суть это не меняет, все руководители СССР после Сталина, за исключением очень короткого годичного по-моему периода правления Флекенштейна, были или украинцами, или выходцами с Украины или тесно связаны с Украиной корнями и жёнами. Даже последняя первая леди СССР была Титаренко.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:42

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»


))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:46

  freeze написав:
  flyman написав:15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»


))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))

співав "ще не вмерла Україна" і вітався "Слава Україні"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:55

  freeze написав:
  flyman написав:15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»


))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))

Для понимания ситуации, в которую попал Хрущев на Украине, следует знать, что к моменту его приезда кабинеты высоких государственных и партийных учреждений были практически пусты, почти все их сотрудники арестованы, многие уничтожены. Начиная с Косиора, который до этого был первым секретарем ЦК Украины.

С ним действовали по обычной схеме: отозвали в Москву, перевели на какую-то невысокую должность куда-то в Поволжье, там арестовали. Поляк по национальности, он был расстрелян с клеймом «польский шпион».

Хрущев приехал в Киев со своей командой. В Москве в орготделе ЦК партии подобрали людей с украинскими, надо сказать, фамилиями. Под предлогом борьбы с национализмом была выкошена интеллигенция.

помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:58

  flyman написав:
  freeze написав:
  flyman написав:15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»


))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))

співав "ще не вмерла Україна" і вітався "Слава Україні"


От пения толку мало, а товарищ своим решением взял и забрал из РСФСР Крым и передал любимой Украине, за что до сих пор предается жесточайшей критике от наследников РСФСР, какой-нибудь Иванов или Либерман вряд ли бы так поступили.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:01

  Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.

У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.
И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.
Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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