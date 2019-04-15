Додано: Нед 24 лис, 2019 10:55

freeze написав: flyman написав: 15 апреля 2019, 00:01

«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах» 15 апреля 2019, 00:01«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»



))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть ))) ))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))

Для понимания ситуации, в которую попал Хрущев на Украине, следует знать, что к моменту его приезда кабинеты высоких государственных и партийных учреждений были практически пусты, почти все их сотрудники арестованы, многие уничтожены. Начиная с Косиора, который до этого был первым секретарем ЦК Украины.С ним действовали по обычной схеме: отозвали в Москву, перевели на какую-то невысокую должность куда-то в Поволжье, там арестовали. Поляк по национальности, он был расстрелян с клеймом «польский шпион».Хрущев приехал в Киев со своей командой. В Москве в орготделе ЦК партии подобрали людей с украинскими, надо сказать, фамилиями.помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники