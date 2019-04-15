Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:22
Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:29
читай вище
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:35
Re: Політичні дискусії
В першу чергу емансипація. Жінки мають право не народжувати, вони за це право активно боряться по всьому світі, і, врешті, переможуть. Людство не вимре - може в рази збільшитись тривалість життя, чи держави зроблять такі економічні умови, що народжувати стане вигідніше, ніж робити кар'єру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:35
ти про це
15 апреля 2019, 00:01
«Никита Сергеевич Хрущев — русский во всех коленах»
чи про це
В различных официальных документах, включая паспорт, национальность Л. И. Брежнева указывалась как великорос[24] или украинец[25] или русский
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:39
Можно себя принизить из руководства метрополией до самой важной колонии, но суть это не меняет, все руководители СССР после Сталина, за исключением очень короткого годичного по-моему периода правления Флекенштейна, были или украинцами, или выходцами с Украины или тесно связаны с Украиной корнями и жёнами. Даже последняя первая леди СССР была Титаренко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:42
Re: Політичні дискусії
))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:46
співав "ще не вмерла Україна" і вітався "Слава Україні"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:55
Для понимания ситуации, в которую попал Хрущев на Украине, следует знать, что к моменту его приезда кабинеты высоких государственных и партийных учреждений были практически пусты, почти все их сотрудники арестованы, многие уничтожены. Начиная с Косиора, который до этого был первым секретарем ЦК Украины.
С ним действовали по обычной схеме: отозвали в Москву, перевели на какую-то невысокую должность куда-то в Поволжье, там арестовали. Поляк по национальности, он был расстрелян с клеймом «польский шпион».
Хрущев приехал в Киев со своей командой. В Москве в орготделе ЦК партии подобрали людей с украинскими, надо сказать, фамилиями. Под предлогом борьбы с национализмом была выкошена интеллигенция.
помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 10:58
От пения толку мало, а товарищ своим решением взял и забрал из РСФСР Крым и передал любимой Украине, за что до сих пор предается жесточайшей критике от наследников РСФСР, какой-нибудь Иванов или Либерман вряд ли бы так поступили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:01
У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.
И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.
Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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