Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки
Коммуняки - это интернационалисты, им до сраки и русские, и евреи, и украинцы. А то что боевой и многочисленный отряд коммуняк были этнические украинцы, надеюсь никто спорить не будет. А то в сегодняшней мифологии есть какие-то отдельные коммуняки и есть отдельно существовавшие украинцы, русские, евреи и узбеки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: ))) Русский во всех коленах Хрущев умыкнул у русских Крым, любил наряжаться в вышиванку и когда напивался, по воспоминаниям членов Политбюро, любил горланить украинские песни. Чистый русский, прямо лапоть )))
співав "ще не вмерла Україна" і вітався "Слава Україні"
От пения толку мало, а товарищ своим решением взял и забрал из РСФСР Крым и передал любимой Украине, за что до сих пор предается жесточайшей критике от наследников РСФСР, какой-нибудь Иванов или Либерман вряд ли бы так поступили.
flyman написав:чувак, а скільки відійшло до РФСРС, чого мовчиш
Чувачище, какое тебе дело до РСФСР, ты бы за приобретения Украины радовался, а то сейчас бы жил в Польше, если бы не СССР и пел польские песни.
WAT?
Хоча етнографічний критерій в своїй резолюції від 24 грудня 1924 р. підтримав навіть Комінтерн, Кремль фактично зігнорував його: рішенням Президії ЦВК СРСР від 16 жовтня 1925 р. Україна передала Росії Східний Донбас і Таганріжжя, але взамін отримала лише незначні території, замість очікуваної Північної Слобожанщини (частини Курської і Воронізької губерній). Тоді і пізніше союзний центр відхилив всі клопотання про передачу УСРР українських етнічних територій.
Натомість, під впливом цих клопотань та внаслідок безпосереднього тиску української сторони, у населених переважно українцями місцевостях РСФРР поліпшилося офіційне ставлення до національно-культурних потреб українців. В ряді регіонів почала реально втілюватися запроваджена ХІІ з’їздом РКП(б) політика «коренізації», яка щодо українців набула вигляду «українізації».
Край такому сприянню поклали постанови ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 14 та 15 грудня 1932 р., за якими «українізація» поза межами УСРР оголошувалася «петлюрівською» і негайно згорталася.
Після ж закріплення в Києві більшовиків Стародубщина виявилася в складі Гомельської губернії РРФСР. 6 грудня 1926 року Президія ВЦИК СРСР ухвалила, що основна частина цієї губернії передається Білорусі, а Стародубщина приєднується до Брянської губернії РСФРР. З усієї Стародубщини Україні була повернута в 1920-і роки лише одна Семенівська волость (нині Семенівський район). З того часу у краї робиться все, щоб заперечити і викинути з історичної пам'яті місцевого населення все,що нагадувало йому про спільну долю з Україною.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Да с высокой башни мне тот советский союз, завалили коммуняки Российскую Империю, где Украина стремительно экономически развивалась, и вся история всего мира пошла наперекосяк. А все эти украинизации, русификации, это когда экономика в заднице, то начинают о религии и языке говорить, прямо как и сегодня. Пока главный лозунг вместо Веры и тд как у Порошенко не будет - Образование.Экономика.Профессионализм тут будут бесконечные базары и философские пререкания о высоких материях.
Извините прерываю дискуссию, у меня куча работы сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:..... Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?
1. Пробачити кому? 2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории. 3. Была бы дорога или нет, ещё не известно. За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много. А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается.
Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме. Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.